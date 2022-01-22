英特爾在俄亥俄州投資逾200億美元 建先進晶片製造新廠

英特爾今天宣布，計劃初步投資超過200億美元在美國俄亥俄州設立兩座新的先進晶片工廠。這項投資將有助於提高產量，以滿足對先進半導體不斷成長的需求，為英特爾新一代的創新產品提供動力，並作為公司IDM 2.0策略的一環，滿足代工客戶的需求。

這項投資也是俄亥俄州歷史上最大的單一私部門投資，此計畫的初始階段預計將創造3,000個英特爾工作機會和建廠時期的7,000個營造工程工作機會，並在供應商和合作夥伴的廣泛生態系統中支持數萬個額外的當地長期工作機會。

為了支持新廠區的發展，英特爾承諾為與教育機構的合作提供1億美元的資金，以在該地區建立人才培育管道並推動研究計畫。

俄亥俄州州長Mike DeWine表示，英特爾的新廠區將為俄亥俄州帶來變革，創造成千上萬的高薪工作，製造具有策略意義的半導體晶片。

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)表示，這項投資彰顯英特爾帶頭恢復美國半導體製造業領先地位的另一種重要方式。

基辛格說，英特爾的行動將有助於建立一個更具韌性的供應鏈，並確保在未來幾年內能可靠地取得先進的半導體。「英特爾正在將技術能力和產能帶回美國以強化全球半導體產業。」

基辛格強調，英特爾在儀亥俄州新建的二座工廠，將在美國創造一個新的先進晶片製造中心，這將加速英特爾從美國國內實驗室到工廠的創新速度，並強化俄亥俄州在研究和高科技領域的領導地位。

該「超大型園區」位於哥倫布市外的利克郡，占地近1,000英畝，可容納8座晶圓廠–以及支持營運和生態系統合作夥伴。在全面落成後，該園區的總投資金額在未來十年內可能成長到1,000億美元，使其成為全球最大的半導體製造基地之一。

前兩座工廠的規劃將立即開始，預計在2022年底開始施工。並將於2025年投產，屆時該工廠將使用業界最先進的電晶體技術生產晶片。俄亥俄州將成為英特爾40年來的第一個新生產基地所在地。

英特爾除了在俄亥俄州的新建廠區外，這項投資預計將吸引數十家生態系統的合作夥伴和供應商，為英特爾的營運提供在地支持–這些合作夥伴包括半導體設備和材料供應商到一系列的服務供應商在內。

這些供應商的投資不僅將使俄亥俄州受益，而且將對更廣泛的美國半導體生態系統產生重大經濟影響。包括Air Products、應材、科林研發和超淨精密科技等企業也都表示計劃進駐同一區域，以支持該園區的建設，預計未來會有更多公司加入。