英特爾與美大學及國家科學基金會 合作開設半導體課程

英特爾繼在美國亞利桑那州後，決定再大舉前進俄亥俄州設廠，且為了協助培育和吸引該地區的技術人才，計劃在未來十年內投資約1億美元，與俄亥俄州的大學、社區學院和美國國家科學基金會合作。這些合作關係將涵蓋一系列活動，從合作研究計畫到為副學士和本科學位課程建立半導體專屬課程。

俄亥俄州立大學校長Kristina M. Johnson表示，半導體使現代生活的各個面向成為可能–從電腦和智慧型手機到汽車和電器–它們在整個疫情期間保持聯網的技術中扮演了不可或缺的角色。它們對俄亥俄州從研究角度積極參與的廣泛應用也至關重要，包括人工智慧、量子運算、疫苗開發等等。

他強調，俄亥俄州立大學與我們的高等教育機構夥伴一同參與這項改變半導體製造領域的投資是水到渠成的選擇。

Kristina M. Johnson說，英特爾宣布在俄亥俄州擴大投資，對俄亥俄州、英特爾和國家利益都非常重要，因為當前美國仍然處於全球晶片短缺的情況。它也為學生提供了卓越的機會。

英特爾承諾新廠區的設計和建造將遵循綠色建築原則，新工廠的目標是100%使用可再生電力，實現淨水利用和零垃圾掩埋，以支持英特爾2030年的永續發展目標。

兩座新廠除了為英特爾的領先產品提供產能外，這些新工廠還將支援英特爾新的晶圓代工業務–IFS的需求。

英特爾資深副總裁暨IFS總裁RandhirThakur表示，俄亥俄州的工廠是為「埃米時代」設計的，其支持英特爾最先進的製程技術，包括英特爾18A在內。這些技術對實現次世代代工客戶的產品至關重要，這些產品涵蓋從高效能筆電到人工智慧等一系列的應用。

俄亥俄州的廠區還將提供領先的製程技術，以支援美國政府獨特的安全和基礎建設需求。