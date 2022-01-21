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新聞幕後／莊豐嘉閃辭華視總經理...關鍵24小時峰迴路轉

華碩子公司亞旭爆60人確診 公司回應了

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布西堤群聚案件出現2名移工用餐確診，進一步採檢發現另4名移工也染疫，今日進一步擴大採檢桃園工廠，醫福會執行長王必勝晚間受訪證實，已經有檢驗結果的700多人當中，有60人陽性，目前移工累積有66人確診，將送往加強防疫旅館隔離治療。

據悉，該廠為桃園亞旭電腦，為品牌大廠華碩(2357) 子公司。針對子公司亞旭電腦目前有60人陽性，華碩對此表示，建議以指揮中心的說明及指示為準。

在去年華碩股東會上，小股東關心華碩的轉投資亞旭連年虧損，為母公司華碩的負擔。華碩董事長施崇棠當時回應，亞旭目前的客戶很不錯，有不少電信營運商，亞旭持續在轉型，轉型的過程難免辛苦。公司原預估去年亞旭就可以轉虧為盈，但受到新冠疫情影響，使獲利時程又向後遞延。施崇棠強調亞旭是重要的策略性投資。

華碩 移工 股東會

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