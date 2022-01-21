鴻海攜印尼政商 與Gogoro合作開發新能源生態鏈

鴻海集團（2317）與 印尼投資部、印尼電池公司（PT. Industri Baterai Indonesia, IBC）、Indika能源公司（PT. Indika Energy）和Gogoro簽署合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MoU），共同聚焦在電池及電動車相關產業鏈，希望在印尼開發永續的新能源生態鏈。

本次備忘錄簽署儀式透過線上方式在台北和雅加達兩地同步連線舉行，由印尼投資部（BKPM） Bahlil Lahadalia 部長主持，在國有企業部（BUMN）Erick Thohir部長見證下，由Bahlil部長與鴻海科技集團劉揚偉董事長、Gogoro 陸學森執行長、印尼電池公司 Toto Nugroho總裁和 Indika能源Azis Armand副總裁共同攜手簽署本備忘錄。

未來鴻海將與Gogoro、IBC、Indika以互利合作為核心，在印尼建立新能源車生態鏈，並共同探索廣泛的投資領域，包括電池芯、電池模組、電池包、四輪電動車與二輪電動車產業的生態鏈開發。本次備忘錄同時也會探討電動車周邊配套產業的發展，譬如能源存儲系統（Energy Storage Systems, ESS）、電池交換站和電池回收。在合作初期，將優先聚焦在磷酸鋰鐵（LFP）與固態電池，以發展印尼的新能源和電池平台為目標。

「我很高興看到鴻海和 Gogoro 攜手當地合作夥伴投資印尼的計劃，這項計畫不僅帶來了資金，重要的是與我們共同分享技術和經驗，打造一個現代化且開放的新能源車生態鏈。這項合作將為印尼的當地人才和新創公司提供巨大的機會，參與印尼的電動車生態系統，一起走向更智能且永續的道路上」印尼投資部Bahlil Lahadalia 部長表示。

「鴻海很高興與印尼政府、Gogoro、IBC 和 Indika 攜手合作，踏上印尼新能源車生態系轉型升級的旅程。我相信透過 MIH 平台，以及鴻海的BOL（Build-Operate-Localize）共同成長策略和製造專業，將能夠契合新能源車市場的需求，在印尼創造一個可持續發展的新能源車生態鏈。」鴻海科技集團董事長劉揚偉表示。

作為全球性的領導企業，鴻海將透過MIH開放平台，串連印尼本土企業與全球企業之間的合作與知識共享，為印尼打造可持續發展的新能源車生態鏈。這是繼去年與泰國建立BOL共同成長策略後，鴻海另一個政府層級的合作佈局。