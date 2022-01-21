十銓推出工業用低功耗記憶卡 為智慧醫療注入新能量

為因應智慧化健康與醫療將是醫療照護快速發展，記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日宣布推出符合智慧健康醫療產業需求的工業級記憶卡產品，並與策略夥伴進行跨界合作，加速驅動醫療體系之數位轉型。

十銓表示，該公司工控事業處針對智慧醫療產品業者的需求，提供超低功耗及高寫入耐用度的工業型記憶卡產品，應用於可持續運行長達14天的心電圖量測記錄器（ECG Recorder）產品，能夠完整寫入並儲存連續14天的心電訊號記錄，成為提供給心臟科醫師創新的診斷智慧醫療工具，為醫療領域應用注入新能量。

十銓工業記憶卡產品線包含D900/D700/D500各產品系列，分別為寬溫SLC系列、耐用MLC系列及高速TLC系列，而其中D700 MLC產品系列，即是為了應用於智慧醫療領域並實現超低功耗（<0.15mA）及高耐用而特別客製的MicroSD記憶卡。

十銓工業記憶卡應用於心電圖量測記錄器（ECG Recorder）中，可進行長時間且連續式監測寫入，有效提高偵測到高危險性心律不整的機率，如心房顫動、心室頻脈等，以及身體活動量紀錄，找出心臟疾病的潛在風險，為智慧醫療產品業者的強力夥伴。十銓科技超越群倫掌握多項核心儲存技術及專利，並以最嚴謹精神打造工業級產品，提供完整的解決方案，全心守護全球消費者健康。