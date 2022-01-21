房市大咖！科技業5年投資不動產近2千億 桃園最受歡迎

台商回流、產業升級，商用不動產熱，2021年科技業投資工業廠房、廠辦、辦公室，創10年新高，據信義全球資產公司統計上市櫃科技業投資不動產，近五年總金額達1,940億元，2021年達683億元，較2020年，年增83%，較次高的2019年400億元，增70%，其中以桃園、新北、台北最受科技業主歡迎。

信義全球資產總經理柯宏安表示，急單效應下，可立即設置生產線的廠房成為熱門選項，桃園市為近五年科技業投資不動產潮的最大贏家，總交易金額達489億元，其中，以中壢最搶手，楊梅、龜山次之，包括台達電在中壢工業區買下3筆廠房及土地、晟銘電也在中壢工業區買下2筆廠房。

至於台北市、新北市近五年總交易金額分別為333億、304億元，交易產品以廠辦為主，台北市以內科園區的廠辦交易最為熱絡，新北市則以汐止區成為產業聚落重鎮，包含廣錠科技及精華光學都加碼此區域，中和、新店也是熱點。

信義全球資產總經理柯宏安表示，科技業擴廠熱度來自三大動能，第一，2017年中美貿易戰起，台商積極把高端製造技術遷回台灣；第二，疫情影響，遠距學習或辦公設備需求爆發，使科技產品訂單量增加；第三，除半導體缺貨潮帶動上下游供應鏈擴廠，全球減碳趨勢下，綠能、電動車及5G等潛力產業也積極發展。

動能強勁下，近五年科技業購置不動產出現兩種趨勢，首先，在爭取全球供應鏈急單時效，以及工業土地不足下，企業明顯以購買現有廠房的物件為優先策略，自2018年起連續四年購置工業廠房的單年交易規模皆破百億，2021年更達304億元，遠比購置土地還多，更為近10年最高。

再來，購買辦公廠辦量增加，多用以做為總部辦公或研發等企業長期發展使用，2021年科技業購置辦公廠辦規模達193億元，同樣也是近10年最高。

另，調查顯示，近五年各年度單筆交易金額最高為2017年碩天科技以26億元，買下太子內湖潭美整棟廠辦、2018年為廣達電腦以42.8億元，買下華亞科技園區廠房、2019年為聯強國際以約63.58億元，買下聯強國際大樓13~27樓、2020年為台積電以48.4億元，買下南部科學園區台南園區土地、2021年則有仁寶與康舒科技以約81.98億元，買下北投士林科技園區地上權。