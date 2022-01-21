快訊

擺脫數A爆難陰影…學測自然科不難 疫苗、諾貝爾獎入題解答出爐！

新北市府員工打疫苗發燒快篩陽性 PCR結果出爐

台灣大捐101套myAngel御守錶 以科技力守護高齡長輩

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大（3045）基金會關懷偏鄉的獨居長輩，在myAngel御守錶技術夥伴「智慧時尚」協助引薦下，於春節前夕捐贈myAngel科技照護服務給台東關山鎮、東河鄉、大武鄉、池上鄉等四鄉鎮共99位尚未被納入當地「緊急救援系統」的獨居長者，另外也透過天主教失智老人基金會捐贈給台中的弱勢長輩，總計協助101個家庭更有效守護親人，即使不在長輩身邊也能遠端提供照護，降低長輩走失風險，以科技力為偏鄉打造最有溫度的數位守護圈，將愛心與關心傳遞至全台各個角落。

據台灣失智症協會的推估統計，民國110年全台失智人口大約有30萬7千人，佔全國總人口1.31%，65歲以上失智盛行率更達7.48%。面對人口老化與失智人口持續上升的社會趨勢，台灣大哥大發揮核心科技能力，耗時3年、研發myAngel御守錶，以物聯網技術整合「關懷、預防、協助」三項功能，其中有六成的配戴者為60歲以上的長輩。當配戴者走失或遇到緊急狀況，可以透過myAngel御手錶傳送求助訊息，照護家屬收到後便能及時提供必要的協助，避免憾事發生。

本次台東受贈長輩之一的陳阿嬤，前幾年被診斷為阿茲海默症初期，她的女兒表示，記憶中媽媽的記憶力很好，幾年前卻突然出現異樣行為，讓家人非常擔心哪天她會突然忘記回家的路。使用台灣大哥大的myAngel御守錶科技照護服務，就能隨時掌握媽媽的行蹤，讓家人們安心許多。

今年已高齡90歲的孫伯伯，住在東河鄉，自林務局退休後每天維持散步習慣，本次在鄉公所的協助之下，申請了myAngel御守錶照護服務。鄉公所人員表示，希望透過myAngel御守錶，讓他即便迷路了也能及時受到照護。孫伯伯收到手錶後非常高興，立刻就佩戴上，並表示很感謝台灣大哥大基金會的關懷。

台灣大哥大 失智症 獨居

延伸閱讀

不讓弱勢兒童飢寒過年！新壽基金會親手包裝年菜箱

大村每人領2千 遺產稅7億又進帳 公所未來可續發禮金　

台灣大哥大2月將展延部分帳單繳費期限 春節期間門市服務時間調整

momo建功！台灣大去年營收成長17% 稱冠三雄

相關新聞

房市大咖！科技業5年投資不動產近2千億 桃園最受歡迎

台商回流、產業升級，商用不動產熱，2021年科技業投資工業廠房、廠辦、辦公室，創10年新高，據信義全球資產公司統計上市櫃...

仁寶加薪搶人才 總座：甚至還會「特調」

代工大廠仁寶（2324） 總經理翁宗斌今（21） 日表示，今年當然會加薪！尤其像是聯發科、台積電等大廠都找不到人，仁寶也...

科技業加碼工業廠房廠辦五年投資近2000億 桃園最多

科技業投資工業廠房、辦公廠辦創新高，根據信義全球資產公司統計2017至2021上市櫃與公開發行的科技業，投資不動產總金額...

美放話禁運俄晶片 恐牽連雙A

烏俄邊境緊張情勢升溫，科技業者高度關注，路透報導，美國白宮已警告美國半導體業者做好準備，如果俄羅斯攻擊烏克蘭，美國將對俄...

聯發科躍全球第七大半導體廠

聯發科去年業績大爆發，在全球半導體產業地位也再提升。研調機構顧能（Gartner）發布2021年全球前十大半導體廠（不含...

全球第一 聯發科秀WiFi 7技術

聯發科先進通訊技術再出擊，繼日前發表6G願景白皮書之後，昨（20）日又展現在WiFi 7技術超前部署實力，宣布該公司已成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。