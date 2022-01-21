台灣大捐101套myAngel御守錶 以科技力守護高齡長輩

台灣大哥大（3045）基金會關懷偏鄉的獨居長輩，在myAngel御守錶技術夥伴「智慧時尚」協助引薦下，於春節前夕捐贈myAngel科技照護服務給台東關山鎮、東河鄉、大武鄉、池上鄉等四鄉鎮共99位尚未被納入當地「緊急救援系統」的獨居長者，另外也透過天主教失智老人基金會捐贈給台中的弱勢長輩，總計協助101個家庭更有效守護親人，即使不在長輩身邊也能遠端提供照護，降低長輩走失風險，以科技力為偏鄉打造最有溫度的數位守護圈，將愛心與關心傳遞至全台各個角落。

據台灣失智症協會的推估統計，民國110年全台失智人口大約有30萬7千人，佔全國總人口1.31%，65歲以上失智盛行率更達7.48%。面對人口老化與失智人口持續上升的社會趨勢，台灣大哥大發揮核心科技能力，耗時3年、研發myAngel御守錶，以物聯網技術整合「關懷、預防、協助」三項功能，其中有六成的配戴者為60歲以上的長輩。當配戴者走失或遇到緊急狀況，可以透過myAngel御手錶傳送求助訊息，照護家屬收到後便能及時提供必要的協助，避免憾事發生。

本次台東受贈長輩之一的陳阿嬤，前幾年被診斷為阿茲海默症初期，她的女兒表示，記憶中媽媽的記憶力很好，幾年前卻突然出現異樣行為，讓家人非常擔心哪天她會突然忘記回家的路。使用台灣大哥大的myAngel御守錶科技照護服務，就能隨時掌握媽媽的行蹤，讓家人們安心許多。

今年已高齡90歲的孫伯伯，住在東河鄉，自林務局退休後每天維持散步習慣，本次在鄉公所的協助之下，申請了myAngel御守錶照護服務。鄉公所人員表示，希望透過myAngel御守錶，讓他即便迷路了也能及時受到照護。孫伯伯收到手錶後非常高興，立刻就佩戴上，並表示很感謝台灣大哥大基金會的關懷。