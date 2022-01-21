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仁寶：產業有兩大變數 上下半年比重可能趨於持平

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

代工大廠仁寶（2324） 總經理翁宗斌今（21）日表示，現在觀察產業上有兩大隱憂，第一是疫情，第二是零組件缺料，「我個人認為，大環境來說，上下半年很可能會持平，可能接近45：55」之間。他強調，仁寶下半年會比上半年好，且仁寶今年整體PC和非PC還是會成長，但成長幅度無法像是去年有2成水準，預估營運為個位數成長。

仁寶2021年全年營收為1.235兆元，年成長17.8%，但翁宗斌指出產業上兩大隱憂，第一是疫情。他說明，美國一天有80萬人確診，傳染力太快，疫情要在今年上半年要完全解決很困難，看下半年有沒有機會。消費型筆電過去兩年成長力道很大，對於今年市場走勢，市調機構的預估幾乎是兩極化，有的人說會成長，有人認為會衰退，「對我們來說，今年無論是PC、非PC產品都會成長」，但是成長幅度沒有辦法像去年這麼高，預估為個位數成長，且商用產品為成長主力。

第二則為零組件缺料。翁宗斌說明，缺的還是電源管理晶片、功率元件等成熟製程的產品，整體來說缺料狀況今年會比去年好，但是整個問題要解決要到2023年。

翁宗斌說明，受到淡旺季影響，今年第一季相比去年第四季會衰退，我們跟客戶談過，很多客戶很樂觀，小心看待狀況。但以大環境來說，「我是認為上下半年很可能會持平」，產業上可能會接近45比55、等於上下半年營運比重趨於持平的方向，「 這是我個人看法 」。

仁寶 疫情

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