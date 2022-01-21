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淘帝-KY擴增品牌線上代理商 攻農曆年前採購商機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

淘帝-KY（2929）看好線上銷售表現，擴增品牌線上代理商，目前已達七家，線上代理商銷售比重已攀升至四成以上。公司表示，先前已針對 TOPBI 品牌冬款童裝產品進行全面調漲計畫，亦支持線下代理商旗下實體門市增加第三方線上平台、社群媒體直播推廣等多元行銷策略，搶攻農曆年採購商機。

淘帝-KY表示，中國大陸針對2022年經濟發展大方向以穩中求進為定調，並指出促進消費復甦、推動保障性住房建設等項目，指出做好擴大內需戰略、促進消費，同時推動新的生育政策落實等方向。看好隨著大陸政府加大刺激內需、推動三胎政策等計畫，將有助營運持續復甦。

淘帝-KY今年也積極以提升營運表現為目標，包括一方面針對採購成本、行銷與人事費用加大管控，同時嚴格管控庫存及採購標準，並持與旗下代理商研議童裝價格，2022年春裝出貨折扣價格相較2021年同期成長三成，公司預期將有助於創造品牌童裝產品獲利空間進一步增加。此外，內部也持續強化多元銷售管道並同步加大線上銷售布局、童裝產品品質提升、增進倉儲物流運送效率、協助代理商提高門市銷售增進獲利表現，奠定穩定的營運基礎。

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