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元宇宙題材發燒 掌握00770+00830通吃「軟、硬」商機

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元宇宙「軟+硬」商機通吃。資料來源：Bloomberg。
元宇宙「軟+硬」商機通吃。資料來源：Bloomberg。

2022年升息腳步將至，市場資金急尋新出口，元宇宙題材持續發燒，各產業對實虛融合技術的期待更勝以往，法人表示，元宇宙產業鏈要成熟，必須要軟硬體配套同時到位，以軟體來說，例如過去4G傳輸頻寬不夠，可能因遲延導致有時間差，如今5G高速傳輸已能克服此問題，此外，雲端運算、AI人工智慧等AR、VR相關設備及開發平台之軟、硬體都需併進，才是元宇宙商機持續發展的有力條件，也就是說，投資人若想精準抓住未來10年元宇宙科技浪潮，必需軟體、硬體商機通吃，才能掌握虛擬實境新世代商機。

Bloomberg估計，元宇宙相關產值可在2030年成長至2.5兆美元，是下一個科技黃金十年新動力，包括輝達、超微等晶片廠、伺服器廠，全球行動晶片龍頭高通及製作先進製程晶片的台積電等，這些都是元宇宙商機最大受惠贏家。

國際科技巨頭紛紛喊話要發展元宇宙，但其實投資元宇宙毋需捨近求遠，在台灣就可以參與元宇宙的爆發性成長。以國泰北美科技ETF(00770)為例，其追蹤的標普北美科技行業指數，側重軟體科技，比重約70%，主要涵蓋AR、VR、Fintech、物聯網、電商技術、互動雲端娛樂等元宇宙應用軟體面向，不僅如此，00770更囊括市場最新看好的MAMAA股，包括Meta (原Facebook)、Alphabet(Google)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)及蘋果(Apple)。值得注意的是，就連尖牙股(FAANG)創造者Jim Cramer也表示，FAANG時代已經過去了，現在要迎接MAMAA的時代了。

至於元宇宙硬實力部分，該如何參與？國泰費城半導體ETF(00830)基金經理人游日傑表示，去年尤其下半年以來，元宇宙商機及產業雛型浮現，這當中架構元宇宙基礎的軟硬體廠商，包括輝達(Nvidia)、超微(AMD)等晶片廠、伺服器廠，全球行動晶片龍頭高通(Qualcomm)及製作先進製程晶片的台積電等，都是元宇宙商機即將掀起的「元」經濟的最大受惠贏家，而這也使得全球晶圓代工市場持續呈現供不應求，各龍頭廠營收也大幅成長。

游日傑表示，元宇宙商機驚人，雖產業仍處在初階段，但因可預見半導體供應鏈扮演的關鍵角色，因此已帶動晶片設計、感測器等相關大廠表現，尤其半導體產業具大者恆大特性，國際龍頭企業亦多為元宇宙商機的主要受惠者，今年元月以來，受Fed加快升息縮表之影響，科技股短線承壓、波動較大，惟因元宇宙產業成形需半導體做強力硬體支援，市場普遍看好半導體景氣將續熱絡，費半指數長多格局未變。

根據Bloomberg資料，自2010年以來，凡費城半導體指數回檔5%至10%，往後的3個月、6個月時間裡，平均勝率達9成，平均報酬率更達雙位數。國泰投信表示，短線回檔正是布局的好機會，投資人宜拉長投資心態，分批布局國泰費城半導體ETF(00830)，不僅可適度降低價格波動風險，更是參與元宇宙極具爆發性成長的「硬實力」商機好機會。

元宇宙 半導體 晶片

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