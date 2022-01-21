貿聯-KY完成LEONI工業應用事業群收購案

貿聯-KY（3665）公告完成完成LEONI工業應用事業群收購案，貿聯以企業價值約4.51億歐元完成收購德商LEONI旗下工業應用事業群100% 股權收購。自2022 年1月21日起，工業應用事業群(INBG)正式認列收益，成為貿聯-KY的事業體成員。

貿聯表示，這次收購將增加3,000 多名員工及15 個生產基地於歐洲、北美、及亞洲。工業應用事業群2020 年的銷售額為 4.316 億歐元，毛利為 1.073 億歐元，營業利益為 2,910 萬歐元。

INBG在醫療、工業、數據傳輸線束等多重技術領域之產業領導者。此收購不但加速實現貿聯全球布局的長期策略，並同時達成產品附加價值的提升，並切入高端應用市場領域。

貿聯說，整合後預期綜效：

1‧擴大跨事業群交叉銷售機會：增加工業應用的市場佔有率，強化長期成長動能。

2‧提升採購成本優勢：透過資源整合、分享和導入成功案例，達成區域採購的規模最適化。

3‧短鏈優勢：一站式產品設計、製造以及跨應用技術支援，透過全球布局的短鏈優勢，快速回應客戶需求。

貿聯表示，INBG業務涵蓋6大領域及2020年銷售占比：矽膠應用線材(19%)、客製化線束設計(19%)、數據通訊解決方案(10%)、醫療保健(19%)、機器人解決方案(14%)、工業自動化與驅動器(19%)。工業應用事業群營運健全且獲利穩定，收購完成後將不會進行組織重整計畫。這項收購行動為貿聯全球化布局、在地化生產的長期策略之一。貿聯將持續以穩健長期的發展策略開拓市場、完善產品規模，整合內外部資源達成成長目標，創造更大的企業價值。