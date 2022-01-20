分析師：晶片市場最快Q4崩盤 沒有軟著陸

集微網消息，「現在就為不可避免的衰退做好準備吧。」分析公司未來視界（Future Horizons）首席執行官、知名分析師Malcolm Penn近日在線上會議上預測，晶片市場正處於一個轉折點，可能在2022年第四季度崩潰，或將被季節性低迷所掩蓋。

據eeNews報導，Penn預測2022年全年晶片市場增長率為10%，略低於IC Insights預測的10.8%，但高於2021年秋季全球半導體貿易統計組織預測的8.8%。Penn警告稱，在美國、日本、歐洲等地建設產能的計劃，可能會集中在成熟工藝上，在2023年和2024年，甚至更長遠的未來造成產能過剩。

據Penn觀察，2021年下半年前道資本支出佔銷售額的比例較長期平均水平高了75%，隨著需求回落，這可能導致產能過剩。據其分析，目前的需求包括重復下單（double-ordering）和因平均售價上漲而膨脹的市場。當企業開始消耗庫存時，訂單將枯竭，ASP將下降。

Penn指出，領先的代工廠台積電的大本營仍將是台灣，其只在海外安裝一旦投產就落後於先進工藝的產能。他認為台積電是晶片市場的典範，但其他公司正在大舉進入這個市場，這些公司可能不會那麼成功。與此同時，中國大陸也正在建設自己的產能，以減少晶片進口。

Penn表示，台積電與眾不同的一點是，其不再建造投機性產能，在很大程度上是根據預先分配的需求，甚至是已經付費的需求進行建設。「台積電目前正在台灣興建兩座3nm晶圓廠，一個是為了蘋果，一個是為了英特爾，在岸（on-shore）產能將為 N-2，」他指出了先進工藝背後的幾個製造節點。「在岸生產是危機後復甦的最大風險。他們將在明天生產昨天的產品。」

Penn估計，市場上升態勢可能會持續到2022年的前三個季度，並帶來全年10%的市場增長，創造一個價值6090億美元的半導體市場。如果有幸將這個態勢延續到2023年，2022年的年增長率將達到14%。但如果市場轉變來得早，2022年的增長率可能會低至4%。

「如果市場增長出現負增長，不要驚訝。在周期中，這種情況經常出現。晶片行業的第十七次衰退即將到來。晶片市場不是由5G、AI或其他性感的東西驅動的。它是由周期驅動的。而周期是由供需不匹配造成的。需求是短期的，而且會迅速變化。供應變化非常緩慢，需要18個月到兩年的時間。」

不過，Penn確實發現了一個具有樂觀前景的市場。EDA正受益於越來越多具有整合供應鏈能力並決心開發自己晶片的公司。「向OEM直接業務模式的全面轉變正在促進EDA的增長。」根據行業機構Electronic System Design Alliance的數據，該市場在2021年第三季度增長了17%。Penn認為，「所有這些公司：谷歌、Facebook、亞馬遜、特斯拉都可能保持這種勢頭。」