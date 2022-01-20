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英特爾推動AI創新 藉競賽培育人才

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

英特爾持續推動AI創新及人才培育，該公司先前在台舉辦的「Intel DevCup x OpenVINO Toolkit」競賽，初選從258隊的創意提案中選出80隊進入決選創作階段，近日公布由「柏瑞醫」團隊的「X1 Imaging 骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」作品拿下實作組冠軍，同時由「你是我的眼」團隊的「提供環境識別與避障導引之智慧導盲車」作品奪得概念組冠軍。

這次活動由英特爾邀集台灣40家產官學AI生態系夥伴共同支持，首屆競賽即獲得廣大迴響，共有106隊報名適合AI高手的「實作組」，152隊報名適合AI新手的「概念組」。經初選後，「實作組」選出20隊、「概念組」選出60隊進入決賽。

上述參賽團隊運用OpenVINO跨平台AI推論開發工具，完成充滿創意或能解決痛點的各項作品，內容涵蓋醫療與照護、製造業、智慧交通、安防與智慧城市、零售業及其他領域。

英特爾物聯網平台和解決方案全球業務總監李佩霙表示，如該公司執行長基辛格（Pat Gelsinger）所言，隨著全球數位化轉型浪潮，AI、雲端、5G、智慧邊緣等四股超級力量已成核心要素，相輔相成推動數位科技以更快的速度改變世界，因此英特爾積極投入為全球開發者提供多元的工具與解決方案。這次競賽指定的開發工具Intel Distribution of OpenVINO Toolkit即是其通用型的AI推論開發和部署的免費工具，可以更快、更準確地將開發結果產品化，開發人員也只需編寫一次演算法，即可跨英特爾運算平台進行開發。

英特爾指出，此次實作組的20組入選團隊，來自AI新創、軟體/系統開發服務商、專家工作室及研究單位等，不論是在AI技術、實務經驗或提案創意上皆有獨到之處，最後脫穎而出、奪下首獎30萬元的「柏瑞醫」團隊，其「X1 Imaging 骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」即運用第11代Intel Core處理器和Windows作業系統，建置ONNX Runtime for OpenVINO，應用AI輔助分析，於6秒鐘內產出骨鬆風險報告。

在概念組方面，入選的60組團隊雖是AI新手，但許多團隊運用Intel DevCloud雲端平台搭配預訓練模型，快速地實現創意應用。獲得首獎8萬元的「你是我的眼」團隊，即針對視障朋友開發一套「提供環境識別與避障導引之智慧導盲車」，利用語音溝通協助視障者建立更加完善、豐富的心理地圖，幫助視障者了解周遭環境的資訊。

英特爾 Intel

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