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鴻海提升防疫等級 雙北、桃園廠員工明起加強入廠管制

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海（2317）集團因應本土疫情升溫，今（20）日提高防疫等級，自明（21）日起加強入廠管制，包含雙北地區及桃園廠區人員分組分流入廠。圖／路透
鴻海（2317）集團因應本土疫情升溫，今（20）日提高防疫等級，自明（21）日起加強入廠管制，包含雙北地區及桃園廠區人員分組分流入廠。圖／路透

鴻海（2317）集團因應本土疫情升溫，今（20）日提高防疫等級，自明（21）日起加強入廠管制，包含雙北地區及桃園廠區人員分組分流入廠。另，鴻海土城總部實施快篩入廠管制。

依照鴻海內部最新規定，雙北及桃園廠區除了配合生產必要、維持廠區安全、或需要使用實驗室設備之人員，各單位須以 A、B 分組為原則，安排人員進廠。此外，鴻海土城總部也實施快篩入廠管制，員工需將 7 天內的居家快篩陰性證明上傳至公司 APP，明起始可申請入廠。

鴻海自這波國內疫情升溫後，昨（19）日提升防疫措施，根據公告，鴻海為因應台灣地區近期本土案例持續增加，居住地為桃園市中壢區之鴻海同仁即日起暫緩入廠，改為居家上班

另外，鴻海集團台灣桃園廠區、雙北廠區先前已實施「禁止跨廠交流」禁止同仁跨廠移動、雙北廠區環廠交通車停駛。並「啟動網格管理」執行樓層分流與網格化，廠區內保持人員適當間距。另，「用餐改為便當」減少面對面接觸風險，餐廳改發便當。

鴻海 疫情

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