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NFT席捲唱片圈 「愛拚才會贏」全球限量發行10組

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
美商NFTsVerse ART平台今（20）日發佈全台首個NFT台語作品《愛拚才會贏》。記者朱曼寧／攝影
美商NFTsVerse ART平台今（20）日發佈全台首個NFT台語作品《愛拚才會贏》。記者朱曼寧／攝影

NFT風潮席捲全球，台灣在全球區塊鏈NFT商業運用上，近期相繼嶄露頭角，更是亞洲地區的領頭羊。美商NFTsVerse ART平台今（20）日發佈全台首個NFT台語作品《愛拚才會贏》，NFTsVerse ART暨印太地區市場發展執行長李俊煌表示，NFT已是全球新趨勢，預計這次發布的歌曲，含金量相當高，甚至有追價比特幣的潛力。

《愛拚才會贏》NFT籌劃將近一年，全球限量10件，每次2件分批上架，並在全球最具規模的NFT交易平台OpenSea開放拍賣搶標，搶標共七日，而這次所發佈的內容不僅是全球首個發行NFT的台語經典音樂作品，同時還是全球第一個採用3D全景雕塑動畫展現的台語NFT音樂作品。

李俊煌指出，過去十年來面對碎片化的網路運用習慣，內容創作者，只能為少數的數位寡頭集團打工，而NFT的發展，打破了這些寡頭集團數位奴役創作者的枷鎖，讓內容創作者透過區塊鏈去中心話的特質，真正可以從自己的創作內容上獲利。

《愛拚才會贏》是1988年陳維祥先生製作的台語經典歌曲，30多年被傳唱了超過100多個國家，翻唱成30多種語言，更是高達15億人們的共同記憶，這首歌曲具備有鼓勵、奮鬥打拼的寓意，非常適合現在的世界氛圍，而世界上的最有價值的NFT項目都具備有這種特質。

李俊煌表示，《愛拼才會贏》結合演算法藝術創作，這次經由數位化NFT發行到元宇宙市場，不只可以延續台語的語言活力，也可以讓全世界都能進一步感受到，台灣及印太地區娛樂IP創作內容在數位元宇宙發展的獨特魅力，未來期待結合更多優秀的IP智慧創作家及具有眼光的投資團隊，一起迎向這波全球WEB3.0的數位經濟發展趨勢，共同創造出全新的內容創作商業獲利模式。

NFT 台語 元宇宙 區塊鏈

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