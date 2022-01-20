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5G網速爭霸賽 中華電信稱霸2021 5G台灣第一

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
G網速競賽激烈，中華電信（2412）宣布，行動網速再獲國際測速權威肯定。圖／中華電信提供
G網速競賽激烈，中華電信（2412）宣布，行動網速再獲國際測速權威肯定。圖／中華電信提供

5G網速競賽激烈，中華電信（2412）宣布，行動網速再獲國際測速權威肯定。繼2021上半年取得Speedtest「台灣5G網速第一」及下半年取得Opensignal 「5G下載網速第一」後，國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest於20日公布台灣Speedtest® Award行動網速量測報告。中華電信不負廣大客戶的期待再獲得2021下半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G)及2021下半年台灣「行動最快網路」(Fastest Mobile Network)兩項大奬。

Speedtest此次廣泛收集80餘萬樣本數量測，中華電信「5G網速」下載中位數速度直飆427.88Mbps，可提供客戶全台最有感的5G服務。同時，中華電信客戶不論手持iPhone或Android (含Samsung)手機，依據此次公布之量測資料，都可在中華電信網路享受到最高「5G網速」和最快「行動網速」。

中華電信表示，5G持續建設有成，展現中華電信擁有行動最大獨立頻寬和最多行動基地台優勢，持續投入行動網路建設與技術升級(含5G) ，引領台灣行動網路邁向國際網速極致，後續仍將致力提供客戶全球頂尖的5G行動網路服務，再創品質巔峰。

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信為國內電信龍頭，技術領先業界提供優質的服務體驗，是獲消費者信賴的主要原因。5G基地台已提前達標，建設量超越1.2萬台)，今年將持續建設擴大行動網路涵蓋。中華電信擁有5G最大連續頻寬區塊、最佳涵蓋及最多基地台，再以5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先技術工法，持續加速及加量建設5G，要享受超優質行動寬頻服務，中華電信是首選。」

中華電信網路分公司總經理簡志誠表示，中華電信連續囊括2021下半年國際雙認證機構5G網速第一(Speedtest和Opensignal)，成績獨步領先全台。提供客戶超優質網速服務，是堅持也是信念，客戶選擇中華電信，享受網速服務不必等！中華電信將持續擴大全台5G通信涵蓋，提供客戶極致的網速體驗。

台灣5G開台以來，5G網路競速稱霸賽相當激烈，中華電信跟遠傳互爭第一，遠傳去年9月榮獲Opensignal「全球5G行動網路體驗報告」證認「5G下載速度」「5G上傳速度」、「5G影音體驗」世界第一殊榮，展現台灣5G堅強實力。

此外，遠傳在上個月Opensignal發布最新「台灣5G使用者體驗報告」，遠傳於「5G可用率」、「5G可及率」、「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」、「5G語音體驗」五項關鍵指標奪冠，且於其中「5G可用率」、「5G可及率」兩項指標大幅領先同業。代表5G用戶連接到5G服務的時間百分比、空間比率都是業界之最。

5G 中華電信 遠傳

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