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業內消息稱手機TDDI晶片價格進一步下跌

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市場消息人士稱，由於TDDI（觸控與顯示驅動器集成）晶片庫存過多的品牌手機供應商已經放慢了下單速度，此類晶片價格在2022 年第一季度進一步下跌。圖／路透
市場消息人士稱，由於TDDI（觸控與顯示驅動器集成）晶片庫存過多的品牌手機供應商已經放慢了下單速度，此類晶片價格在2022 年第一季度進一步下跌。圖／路透

集微網消息，市場消息人士稱，由於TDDI（觸控與顯示驅動器集成）晶片庫存過多的品牌手機供應商已經放慢了下單速度，此類晶片價格在2022 年第一季度進一步下跌。

據digitimes報導，消息人士稱，TDDI晶片價格在2021年開始下跌，主要是由於中國智慧型手機銷售情況不佳。TDDI 晶片價格對供應商越來越不利，供應商已開始將目標市場多樣化，不僅包括手機，還包括汽車應用。

「在更加關注汽車和其他非手機應用的同時，TDDI晶片供應商也加大了 OLED DDI（顯示驅動 IC）的部署，因為越來越多的品牌智慧型手機廠商正在尋求推廣採用 OLED 顯示屏的機型。」消息人士說道。

據了解，敦泰、奇景光電、聯詠、瑞鼎等台灣DDI晶片供應商都希望在 2022 年擴大汽車面板 TDDI 和 OLED DDI 領域的份額。消息人士指出，特別是聯詠已經涉足手機 OLED DDI 市場一段時間，並已開發出可用於樣品交付的 OLED TDDI 晶片。另外，奇景光電預計今年將繼續擴大其在汽車 TDDI 市場的影響力。

消息人士稱，這些台灣DDI晶片供應商都在努力在2022年和2023年尋求更多的晶圓廠產能，其中一些已經與代工合作夥伴達成長期協議。

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