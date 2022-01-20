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華碩內視鏡偵測系統 申請TFDA認證

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

華碩（2357）智慧醫療再傳捷報！手持式超音波醫療解決方案與人工智慧內視鏡病灶偵測系統(EndoAim) 獲國家品質標章，EndoAim正進行TFDA申請，臨床試驗測試表現優於國際大廠。

華碩以手持式超音波醫療解決方案、ASUS VivoWatch 5智慧健康錶獲頒「2021 SNQ國家生技醫療品質獎」及「第18屆國家新創獎-企業新創獎」。

華碩全球副總裁張權德表示，智慧醫療是華碩近年發展重點，整合從端到雲，包含健康穿戴與行動診斷裝置、人工智慧、雲端平台與物聯網技術等多項技術優勢，與國內外各大醫療院所及專業機構合作，擴大智慧醫療先進應用，研發全人照護的科技解決方案。

針對傳統超音波臨床診斷痛點，以無線輕量化可攜式超音波手持裝置，透過支援iOS、Android與Windows等不同裝置系統的DICOM輸出影像管理平台，結合AI影像輔助診斷軟體，滿足醫療院所或機構實際使用實際的需求，榮獲國家品質標章認證與2021 NSQ國家生技品質獎。

人工智慧內視鏡病灶偵測系統(EndoAim) 透過內視鏡影像進行即時息肉偵測，偵測靈敏度97%、特異度98%，大幅降低遺漏率；即時息肉分類功能AUC高達98%，可在檢查當下顯示AI分析結果，提供醫師第二意見，有助提升大腸息肉及腺瘤檢出率。

華碩指出，EndoAim正進行TFDA申請，臨床試驗測試表現優於國際大廠，獲選為衛福部2021主動輔導專案，並取得國家品質標章認證。

華碩

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