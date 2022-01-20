美系外資看好Mini LED前景強勁 台灣產業受惠

美系外資近日發布最新報告指出，看好Mini LED（次毫米發光二極體）市場前景強勁，該外資表示，先前在2021年Q4時，就已看見台灣LED產業供需改善跡象，而隨著越來越多Mini LED產品出現，可望消耗更多LED產能，且在Mini LED成長下，多數供應商將成長。

該美系外資表示，Mini LED在2020年時，市場占有率幾乎為0，但在去年終端市場快速成長下，預計2022年LED產業將再次取得強勁的進展，該外資並預估，今年Mini LED將消耗LED產能約15%至20%產能，供應鏈廠商可望受惠。

對於今年Mini LED的全球出貨展望，LED龍頭富采也持樂觀看法，富采表示，去年全球Mini LED出貨已正式拉上來了，而Mini LED在推廣初期蘋果率先使用對市場有相當大的示範及帶動的效果，不過，在下游逐漸對Mini LED產品特性了解之後，除了且指標性的蘋果產品之外，國內業者逐漸將未來拓展目標轉向下游應用更廣泛的非蘋陣營，富采看好今年Mini LED成長力道強勁。

此外，市場法人則是估計，今年全球的Mini LED出貨成長就是在一倍以上水準，並且看好台股Mini LED相關個股，包括富采（3714）、億光（2393）、榮創（3437）、光鋐（4956）及惠特（6706）等相關供應鏈個股。