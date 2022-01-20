快訊

西堤群聚案延燒 北市公布確診足跡「曾到大安、大同2診所」

父大義滅親舉報兒吸毒 網紅「蕾菈」合夥人竟是毒品上游

宏達電攜Emissive 支持巴黎聖母院數位重現計畫

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）今（20）日宣布，宏達電虛擬實境加速器計畫VIVE X的內容合作夥伴Emissive Studio團隊，耗費數月完成巴黎聖母主教座堂VR數位重現內容，將讓全球民眾重溫巴黎聖母院風采。首次展出與法國主要電信商Orange合作，本月在法國巴黎都會區首要中心拉德芳斯（La Défense, Paris）向公眾開放。

宏達電表示，各國民眾可透過VR一體機VIVE Focus 3觀賞，並身歷其境重溫這座擁有知名玫瑰花園的哥德式教堂以及一系列珍貴文物。

宏達電董事長暨執行長王雪紅指出，讓人們能透過虛擬實境方式重溫巴黎聖母院令人驚嘆的美麗風采與歷史，是虛擬實境協助保存歷史的一個傑出例子。且透過HTC VIVE Focus 3一體機可真實且清晰呈現巴黎聖母院原貌，讓人們彷彿真實身處在聖母院內並沉浸於世界遺產曠世巨作氛圍中，欣賞絕美建築和珍貴文物。

王雪紅表示，宏達電內容合作夥伴Emissive完成這項艱難的重現任務，而這項創作也將引領世界展開非凡而獨特的VR文化體驗。

巴黎聖母院始建於1163年，歷時一個多世紀才完工，1911年獲聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。2019年4月巴黎聖母院慘遭祝融，大火吞噬了標示性尖塔屋頂及多項世界珍奇，造成巨大文化損失。法國立即展開資助重建該教堂的運動，人們開始思考並關注如何保存巴黎聖母院的記憶和體驗，而不僅僅是照片和影片。

Emissive為羅浮宮首個VR展覽《蒙娜麗莎：越界視野》的創作開發團隊，該公司被選中以VR方式重現巴黎聖母院風采。在VR中重建聖母院樣貌花費了數月時間，使用了高分辨率掃描才得以完成。

巴黎 VR 宏達電

延伸閱讀

法國禁民眾戴頭巾 引發各界抨擊

巴黎聖母院虛擬重建 宏達電VR助陣

法國核能安全再響警報 凸顯前所未有脆弱性

德國單日確診首破10萬 法國、巴西染疫數也創新高

相關新聞

半導體產業結構改變消除短期缺貨疑慮 魏哲家超樂觀揭台積電成長3大關鍵

過去，台積電大部分營收來自手機晶片，但在2021年第4季法說會上，台積電總裁魏哲家清楚指出，由5G和高性能運算帶起的大趨勢，將帶動台積電營收高速成長。而這股大趨勢帶起的需求，對半導體產業的影響，將更甚於短期缺貨的衝擊。

仁寶昆山舊廠變身全新蘋果組裝線 立訊iPhone產量翻倍蠶食鴻海訂單

台商要小心了！2022年，蘋果公司力挺中國廠商立訊加大iPhone組裝訂單。《財訊》報導指出，外媒認為，立訊的iPhone產量，將自2021年650萬支，最快於2022年初翻倍至1200萬到1500萬支。

ASML下世代EUV飆天價 台積電、英特爾、三星爭下單

半導體極紫外光（EUV）設備獨家供應商艾司摩爾（ASML）下世代EUV設備再飆上新天價，據了解，有別於前代EUV 下世代...

和碩不辦尾牙照發1.4億大紅包 員工人人有獎1.5萬元

代工大廠和碩（4938）今年儘管因應疫情而未舉辦實體大型尾牙，但董事長童子賢發紅包、送大獎仍不手軟，最大獎項為一台價值逾...

Meta攜手3位台灣藝術家 用AR打造互動體驗

社群平台Facebook（臉書）母公司Meta今天宣布在台灣啟動「藝術再想像Art Reimagined」計畫，攜手3位...

鴻海打造洗腦神曲 有多洗腦23日見真章

鴻海（2317）今（20）日在官方臉書粉絲專頁釋出《鴻・海The Hon Hai Song》預告，正式歌曲將於1月23日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。