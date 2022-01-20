宏達電攜Emissive 支持巴黎聖母院數位重現計畫

宏達電（2498）今（20）日宣布，宏達電虛擬實境加速器計畫VIVE X的內容合作夥伴Emissive Studio團隊，耗費數月完成巴黎聖母主教座堂VR數位重現內容，將讓全球民眾重溫巴黎聖母院風采。首次展出與法國主要電信商Orange合作，本月在法國巴黎都會區首要中心拉德芳斯（La Défense, Paris）向公眾開放。

宏達電表示，各國民眾可透過VR一體機VIVE Focus 3觀賞，並身歷其境重溫這座擁有知名玫瑰花園的哥德式教堂以及一系列珍貴文物。

宏達電董事長暨執行長王雪紅指出，讓人們能透過虛擬實境方式重溫巴黎聖母院令人驚嘆的美麗風采與歷史，是虛擬實境協助保存歷史的一個傑出例子。且透過HTC VIVE Focus 3一體機可真實且清晰呈現巴黎聖母院原貌，讓人們彷彿真實身處在聖母院內並沉浸於世界遺產曠世巨作氛圍中，欣賞絕美建築和珍貴文物。

王雪紅表示，宏達電內容合作夥伴Emissive完成這項艱難的重現任務，而這項創作也將引領世界展開非凡而獨特的VR文化體驗。

巴黎聖母院始建於1163年，歷時一個多世紀才完工，1911年獲聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。2019年4月巴黎聖母院慘遭祝融，大火吞噬了標示性尖塔屋頂及多項世界珍奇，造成巨大文化損失。法國立即展開資助重建該教堂的運動，人們開始思考並關注如何保存巴黎聖母院的記憶和體驗，而不僅僅是照片和影片。

Emissive為羅浮宮首個VR展覽《蒙娜麗莎：越界視野》的創作開發團隊，該公司被選中以VR方式重現巴黎聖母院風采。在VR中重建聖母院樣貌花費了數月時間，使用了高分辨率掃描才得以完成。