和碩不辦尾牙照發1.4億大紅包 員工人人有獎1.5萬元

代工大廠和碩（4938）今年儘管因應疫情而未舉辦實體大型尾牙，但董事長童子賢發紅包、送大獎仍不手軟，最大獎項為一台價值逾百萬的特斯拉（Tesla）電動車，並維持人人有獎的普獎慣例，逾8千名員工每人發出1.5萬元紅包，連同一般現金抽獎、獎品總計砸下約1.4億元。

和碩今年因應國內新冠疫情升溫，因此改由各部門自行舉辦尾牙，並於今日舉行線上摸彩，和碩延續去年獎項，最大獎為一台特斯拉電動車，加計其他現金抽獎、實體獎項總價值約為2千萬元。

此外，和碩延續過往幾年人人有獎的慣例，每位員工發出1.5萬元紅包，若以和碩逾8,000名員工計算，總計砸下約1.2億元。

和碩去年首季受到iPhone 12 mini遭蘋果砍單影響，加上鎧勝-KY（5264）營收不計入，導致單季營收下探6年半新低，儘管和碩隨後幾季試圖力挽狂瀾，但最終去年營收仍降至1兆2,637.13億元，年減9.7%。

展望今年營運，法人指出，預期和碩將走出iPhone出貨衰退的陰影，今年通訊產品業務重回成長趨勢。此外，和碩電動車業務隨著大客戶特斯拉逐步成長，加上今明年蘋果首台元宇宙裝置AR（擴增實境）／MR（混合實境）頭戴裝置有望問世，身為主力代工廠的和碩有望受惠。