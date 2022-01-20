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鴻海打造洗腦神曲 有多洗腦23日見真章

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海（2317）今（20）日在官方臉書粉絲專頁釋出《鴻・海The Hon Hai Song》預告，正式歌曲將於1月23日、尾牙活動上正式首播。圖／路透
鴻海（2317）今（20）日在官方臉書粉絲專頁釋出《鴻・海The Hon Hai Song》預告，正式歌曲將於1月23日、尾牙活動上正式首播。圖／路透

鴻海（2317）今（20）日在官方臉書粉絲專頁釋出《鴻・海The Hon Hai Song》預告，正式歌曲將於1月23日、尾牙活動上正式首播。

鴻海在官方臉書粉專貼出的預告片，一開始開場場景有日出、台北101以及停在鴻海總部的Model T電動巴士，影片中可見董事長劉揚偉坐上電動巴士駕駛座、繫好安全帶，準備開車出發。

鴻海表示，這支全球形象主題曲將於1月23日公布，影片中也埋下伏筆，「劉揚偉董事長坐上電動巴士駕駛座，下一站到底要前往哪裡呢？」由於正式影片將會出現鴻海內部員工，鴻海說：「如果看到認識的親朋好友或同事出現在歌曲中，請別害羞～勇敢的Tag他！」也不忘預告「鴻海～鴻海～聽完旋律，絕對很洗腦！」

鴻海 劉揚偉 台北101

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