和碩線上摸彩總獎金1.4億元 最大獎是這台車

組裝大廠和碩（4938）今年尾牙因應疫情，改由各部門自行舉辦，今（20）日舉行線上摸彩，和碩表示，今年最大獎是特斯拉一台，預計總共送出獎金為1.4億元。

和碩2021年受到蘋果iPhone 12 mini遭砍單影響，加上鎧勝-KY營收不計入，全年營收降至1兆2,637.13億元，年減9.7%。不過和碩仍大手筆犒賞員工，除了送出價值百萬元以上的特斯拉外，已連續多年總獎金都在億元水準以上。

和碩董事長童子賢日前表示，樂觀展望今年景氣，並提到增加生產力是應對通膨的最佳辦法。

童子賢表示，供應鏈缺料問題依舊，數位經濟受疫情影響而來，若今年疫情狀況減緩，預計其他產業能重回正軌，景氣可望相較於去年要好，他不認為通膨變數會衝擊電子產業翻轉。

童子賢說，發生通貨膨脹比出現通貨緊縮好，一般而言，通縮與不景氣有關，通膨則是隨著景氣繁榮而來，增加生產力是應對通膨的最佳辦法。

童子賢認為，全世界主要市場因COVID-19疫情各國政府相繼加大貨幣發行力道加以搶救經濟，在疫情趨緩之後展開回收貨幣相關政策，可能使借款人壓力增加，成為市場對通膨的隱憂之一。