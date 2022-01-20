安勤宣布 推出觸控螢幕開發模組

工業電腦廠安勤（3479）為Intel物聯網解決方案聯盟會員之一，為專業嵌入式工業電腦製造商，致力於提供完整的智慧零售、智慧醫療、智慧製造、智慧交通與嵌入式解決方案。安勤近日推出最新觸控螢幕開發模組套件（Panel Kits），是針對各式嵌入式應用的設計，提供最高彈性的機構設計需求所研發的模組套件，提供高品質的觸控顯示解決方案之餘，也能有效減少專案內觸控螢幕部分的開發時間。

安勤觸控螢幕開發模組套件主要目標市場為智慧工廠領域，如：工業自動化、HMI、包裝辨識系統；智慧零售領域，如：KIOSK、互動式電子看板、多媒體資訊站、公眾互聯網；智慧交通領域，如：戶外繳費機、智慧居家領域，如：會議系統、健身器材等等。

安勤所開發的觸控螢幕開發模組套件，是針對各式嵌入式應用的設計，提供最高彈性的機構設計需求所研發。觸控螢幕開發模組套件能彈性的與已開發的嵌入式板卡或嵌入式系統結合，並透過各種客製化需求，適應各式應用領域，此外透過觸控螢幕開發模組套件來做產品開發，可以大量節省顯示面板與觸控的組裝測試開發時間，亦可承接小量MOQ專案。