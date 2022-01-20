瑞銀：中國智慧型手機去年出貨量年增長16%
瑞銀投資銀行全球研究部分析，12月中國智慧手機出貨量年增長29.6%，本土品牌市占率擴大。政府智慧手機出貨量/啟動量月度資料的分析顯示上行趨勢延續至12月，當月中國智慧手機出貨量月減6.2%，較正常季節性趨勢高100個基點左右（前兩個月基數較高）。
與去年同期比較表現亦不錯，12月智慧手機出貨量年增長29.6%，全年年增長16%。這一強勁表現主要是由本土品牌拉動（月減1%，年增長41%），而iPhone月減32%、年減18%，因iPhone 12 發布延期（2020年12月年增長52%）導致比較基數異常高。
本土品牌的市占率再次上升，達到88%，雖然隨著iPhone交付情況改善，市占率可能仍低於90%的長期平均水準。然可留意的是，該資料僅反映出貨/啟動量，而非實際銷售，隨著多個城市防疫提升，該差異可能變得更顯著。
瑞銀投資銀行全球研究部指出，5G月滲透率維持在智能手機總量的83%左右。5G智慧手機繼續增長，出貨量月減6.3%，年增長49.1%，12 月滲透率維持在83%。全年來看，2021年5G出貨量增長63.5%，全年滲透率約為78%，2020 年約為55%，印證了中國強勁的5G需求。
瑞銀投資銀行全球研究部表示，12月新發布24款5G機型，約占國內新機型的43%。預計2022年全球5G 智慧手機出貨量將達6.88億部，中國為2.60億部，相較於2021年的約2.66億部，該預測稍顯保守。
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