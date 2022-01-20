AMD入門級RX 6500 XT新顯卡上市 華碩、微星營運喊衝

晶片大廠超微（AMD）今（20）日宣布Radeon RX 6500 XT 新顯卡正式上市，採用6奈米製程技術打造，鎖定入門級市場，華碩（2357）也同步開賣兩款非公版產品，超微相關供應商華擎（3515）、映泰（2399）、技嘉（2376）、微星（2377）、撼訊（6150）可望受惠，可望刺激顯卡新一波換機潮，為上半年淡季營運挹注柴火。

超微指出，Radeon RX 6500 XT顯示卡採用6奈米製程技術打造，將1080p效能與生動的視覺效果整合。同時，Radeon RX 6500 XT顯示卡為主流玩家帶來高階AMD顯示卡的功能，是首款提供DXR光線追蹤功能的主流級顯示卡。

Radeon RX 6500 XT顯示卡預計即日起，透過華擎、華碩、映泰、技嘉、微星、撼訊、藍寶科技、訊景、盈通（Yeston）等AMD夥伴廠商，在全球電子零售商、零售商販售，建議市場售價為199美元（新台幣約5,498元）起。

華碩今日也宣布，專為1080P高畫質遊戲所打造，華碩ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT與ASUS Dual Radeon RX 6500 XT兩款顯示卡今日開賣，兩款非公版新卡皆鎖定入門級市場，價格萬元不到。

華碩兩款新顯卡為6奈米製程及AMD RDNA 2遊戲架構，提供高頻寬、低延遲AMD Infinity Cache 快取記憶體及高速4GB GDDR6記憶體，並支援Microsoft Windows 11和Microsoft DirectX 12 Ultimate、AMD Smart Access Memory、AMD FidelityFX Super Resolution提升技術及其他先進功能。

法人看好，隨著超微Radeon RX 6500 XT 新顯卡正式上市，主打萬元不到入門級市場，可望刺激顯卡新一波換機潮，為華碩、微星、技嘉等相關供應鏈顯卡業務挹注柴火；不過，目前顯卡市場最大問題不是銷量好壞，而是仍處於供不應求狀況，相關廠商能搶到多少新卡，才能真正決定能對業績有多大的幫助。