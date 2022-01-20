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全台先例數位人權研討會 邀產官學界人士與會

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
陳菊今出席全台第一場數位人權研討會，致詞並參加啟動儀式。記者曾吉松／攝影
陳菊今出席全台第一場數位人權研討會，致詞並參加啟動儀式。記者曾吉松／攝影

「老大哥正在看著你！」數位時代下民眾隱私權、網路霸凌等人權問題如何被保障，成為重要課題。國家人權委員會及中華民國數位金融交易暨資料保護協會，今（20）日共同主辦全台第一場數位人權研討會，會中由國家人權委員會主任委員陳菊出席致詞並參加啟動儀式，同時邀請產官學界相關實務工作者，共同探討國內外數位人權相關發展議題。

數位金融交易暨資料保護協會理事長游尚儒指出，近年來的網路技術發展中，最熱門的「區塊鏈技術」與「NFT」的催生與應用，帶動數位資產市場的快速成長，加上網路環境的成熟與智慧手機及平板電腦的普及化，各式應用服務以及社群媒體已滲透至民眾的生活日常。隨之而來的訊息碎片化、管道多樣化、帳號匿名化等現象，讓網路倫理亂象叢生且無法可管，數位人權意識亦趨薄弱、且長久忽略與漠視，即使權利遭受侵害也無救濟管道。

游尚儒表示，期許透過本研討會，汲取國際發展脈絡並分享台灣本土經驗，利用區塊鏈技術及資訊安全機制來達到：捍衛數位化資產、建立數位化倫理、保障資料隱私(GDPR)、維護數位人權，及遏止數位化暴力等目標。

第一場研討會「何謂數位人權？」，邀請陳菊擔任致詞嘉賓外，也將由國家人權委員會委員高涌誠、金融消費評議中心董事長林志潔、達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫、台北市婦女救援基金會執行長杜瑛秋、台灣數位女力聯盟秘書長張凱強、游尚儒等擔任研討會主題演講者與論壇與談人，探討在科技衝擊及整體社會高度數位化發展下，如何藉由科技應對多元變化生活形態、以及如何有效落實網路性別平權、資安防護及網路暴力防範等重大議題。

人權 區塊鏈 數位金融 陳菊

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