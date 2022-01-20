首屆Intel DevCup x OpenVINO Toolkit落幕 258隊爭冠

英特爾首度在台舉辦的「Intel DevCup x OpenVINO Toolkit」競賽自2021年9月1日起開跑，以「領航AI、創造精彩」為主軸，在四個半月的激烈賽事歷程中，初選從258隊的創意提案選出80隊進入決選創作階段，並於今（14）日完成終極評選並舉行頒獎典禮，最終由「柏瑞醫」團隊的「X1 Imaging 骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」作品拿下實作組冠軍；，另外，「你是我的眼」團隊的「提供環境識別與避障導引之智慧導盲車」作品奪得概念組冠軍。

本次由經濟部工業局指導，主辦單位英特爾邀集台灣40家產官學AI生態系夥伴共同支持，首屆競賽即獲得廣大迴響，共有106隊報名適合AI高手的「實作組」、152隊報名適合AI新手的「概念組」；初選後，「實作組」選出20隊、「概念組」選出60隊進入決賽。

參賽團隊運用OpenVINO跨平台AI推論開發工具完成充滿創意或能解決痛點的各項作品，內容涵蓋醫療與照護（22%）、製造業（19%）、智慧交通（14%）、安防與智慧城市（11%）、零售業（8%）及其他領域（26%）。人氣票選亦吸引將近萬人投票，顯示出有興趣之民眾參與程度不亞於參賽者，期盼AI人工智慧能夠在產官學多方的大力推廣之下，能夠更廣泛地增進全球人類福祉。

經濟部工業局局長呂正華表示，近兩年全球遇上疫情，反而讓產業數位化的腳步加速進行，並造成供應鏈走向多元佈局及短鏈化，商業決策則更倚賴數據分析，而AI與IoT等科技是數位化的關鍵推手。我們樂見英特爾在台舉辦本次的AI競賽，除了給AI人才一個施展的舞台，也將產官學資源匯聚起來，對AI落地起了催化作用。

英特爾公司物聯網平台和解決方案全球業務總監李佩霙表示，如英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）所說，隨著全球數位化轉型浪潮，AI、雲端、5G、智慧邊緣四股超級力量已成核心要素，相輔相成推動著數位科技以更快的速度改變世界，因此英特爾積極投入為全球開發者提供多元的工具與解決方案。

而本次競賽指定的開發工具Intel Distribution of OpenVINO Toolkit，即是英特爾通用型的AI 推論（Inference）開發和部署的免費工具，可以更快、更準確地將開發結果產品化，開發人員也只需編寫一次演算法，即可跨英特爾運算平台進行開發。我們很高興透過這次競賽遇見這麼多的台灣優秀人才，也看到許多精彩美好的作品，驅動著AI創新，也期盼未來各種多元、有意義的AI應用在台灣落地！

此次實作組的20組入選團隊來自AI新創、軟體/系統開發服務商、專家工作室及研究單位等，不論是在AI技術、實務經驗或提案創意上皆有獨到之處，最後脫穎而出、奪下首獎30萬元的「柏瑞醫」團隊，其「X1 Imaging 骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」即首次運用第11代Intel Core處理器和Windows作業系統建置ONNX Runtime for OpenVINO，應用AI輔助分析，於6秒鐘內產出骨鬆風險報告。

概念組方面，入選的60組團隊雖是AI新手，但許多團隊運用Intel® DevCloud雲端平台搭配預訓練模型，快速地實現創意應用。獲得首獎8萬元的「你是我的眼」團隊，即針對視障朋友開發了一套「提供環境識別與避障導引之智慧導盲車」，利用語音溝通協助視障者建立更加完善、豐富的心理地圖，幫助視障者了解周遭環境的資訊。

這場競賽頒出近百萬的總獎項金額，除了2組冠軍的首獎外，實作組還選出亞軍及季軍各1隊，以及佳作2隊、人氣票選奬3隊；概念組也選出亞軍及季軍各1隊，以及佳作5隊、人氣票選奬3隊，共計19組得獎團隊，每組參賽團隊及作品都展現創意與實力。

本次競賽邀集台灣廣大的產官學AI生態系夥伴共同支持，包括AI開發套件贊助廠商（按企業英文名稱字母排列）研揚科技、凌華科技、研華科技、建碁、東擎科技、友通資訊、博來科技、新漢智能，以及合作夥伴包括（按機構類型排列）聯強國際、大聯大控股、文曄科技、財團法人資訊工業策進會、人工智慧科技基金會、台灣人工智慧協會、台灣雲端物聯網產業協會、Mighty Net邁特創新基地、南科AI_ROBOT自造基地、TCN創客基地、CUPOY AI人工智慧學習社群、勁園國際、亞堤教育以及台灣大專院校等，為參賽團隊提供從AI應用、硬體技術、產業實務、商業策略等不同角度的諮詢資源，協助他們縮短從創意到市場的距離。