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健鼎受惠車用與伺服器 法人估今年業績將再挑戰創高

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

PCB廠商健鼎（3044）今年正面看待車用、伺服器與高階筆電應用將穩健成長，車用在供應鏈問題緩解後有望年成長幅度最大。法人推估，健鼎受益於終端應用成長與湖北仙桃三廠新產能、高水位庫存加速去化等因素，今年業績將再挑戰創高，有機會衝刺年增雙位數。

健鼎2021年合併營收為630億元，年成長率13.4%，去年第4季營收衝高之下，去年全年營收也創歷史新高佳績。

在產能部分，健鼎去年湖北仙桃三廠新產能逐步開出，由於去年一度受長短料干擾，產值尚未拉至最高峰，法人推估，相關情況隨供應鏈長短料改善後，有助於拉升產值並挹注營運成長。

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