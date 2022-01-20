快訊

俄國將出征烏克蘭？拜登的錯亂警告與北約的旁觀者不救

1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

滙豐開立綠色建築綠色保證函 支持金仁寶集團新總部建設

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

滙豐(台灣)商業銀行宣布開立首筆針對綠色建築的綠色保證函，額度為新台幣4億6千萬元，為期五年。該綠色保證函協助金仁寶總部資產開發股份有限公司開立，用以支持金仁寶集團位在北投士林科技園區的新總部大樓。

仁寶（2324）為全球筆記型電腦及智慧裝置設計暨製造商，綠色永續一直是其在業務及營運中不斷追求的方向。為達到本次綠色保證函的標準，仁寶電腦總部的建築項目預計取得內政部綠建築標章EEWH認證，此為一項獲政府認可及全面性的認證標準，必須符合多方面的永續發展指標如綠化量指標、基地保水指標、節能指標、二氧化碳減量、廢棄物減量、汙水及垃圾改善等，才能認證成為台灣的綠色建築。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示：「我們為仁寶電腦所安排的綠色保證函，為滙豐台灣首筆針對綠色建築所開立的履約保證函，展現了我們在保證函方面的專業知識和領導地位。在淨零碳排趨勢下，滙豐台灣對於推廣永續金融有堅定的決心，本次依照仁寶電腦的需求開立保證函，正是有效結合創新貿易融資產品及綠色承建工程，能夠為我們的環境創造正面的影響。」

仁寶電腦總經理暨執行長翁宗斌表示：「創造永續發展力量，善盡企業社會責任，是仁寶電腦的使命與長期承諾。我們在北投士林科技園區的嶄新綠色建築項目，將是台灣智慧綠色建築的新典範，為宜居概念與愛護地球方面創造了新的可能。我們很高興獲得滙豐銀行批出綠色保證函。滙豐的首筆綠色建築保證函亦對我們意義重大，印證了仁寶與滙豐密切合作與夥伴關係之下，共同推進綠色項目的承諾和成果。」

仁寶 綠色建築

延伸閱讀

2022台北燈節2月登場 宇宙飛船降臨士林

民眾黨士北區議員提名上演雙姝戰 柯文哲：屆時做民調

台北燈節主燈亮相 吉祥物祥虎駕駛飛船降臨士林

民眾黨北市黨部：議員提名作法由黨中央決策

相關新聞

鴻海主題曲預告片上線 劉揚偉坐上Model T駕駛座要去哪？

鴻海（2317）全球形象主題曲將於1月23日磅礡登場！今（20）日預告片首度在鴻海臉書紛絲專頁亮相，鴻海董事長劉揚偉親自...

傳台積電高雄廠整汙不順轉覓地中油宿舍群 環保局否認

台積電高雄廠預定地正進行整汙工程，高市府預計下月解除列管。國民黨KK政線指出，近日盛傳台積電對預定地有疑慮，有意轉向中油...

聯發科領先全球秀Wi-Fi 7技術 2023年產品上市

國內IC設計龍頭聯發科（2454）成為全球首家率先完成Wi-Fi 7技術現場展示的公司，日前為主要客戶和產業合作夥伴帶來...

緯創旗下緯育 推數位轉型講座與規模化培訓課程

緯創（3231）旗下教育科技服務平台緯育TibaMe，提供混成教學培訓與學習平台，以顧問式導入及教練式輔導的雲端培訓服務...

宏達電攜合作夥伴 支持巴黎聖母院數位重現計畫

宏達電（2498）今（20）日宣布VIVE X加速器計畫的內容合作夥伴Emissive Studio團隊，耗費數月完成巴...

五大族群需求強強滾 擴廠、擴產利多

受惠於5G、AI、HPC、數位轉型、元宇宙等發展應用一波接一波，台廠在相關供應鏈中扮演關鍵要角，在強勁的需求下帶動，半導體、載板等五大族群擴廠與擴產題材不斷。法人看好，具有擴廠、擴產題材股營運看俏，可逢低切入布局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。