滙豐開立綠色建築綠色保證函 支持金仁寶集團新總部建設

滙豐(台灣)商業銀行宣布開立首筆針對綠色建築的綠色保證函，額度為新台幣4億6千萬元，為期五年。該綠色保證函協助金仁寶總部資產開發股份有限公司開立，用以支持金仁寶集團位在北投士林科技園區的新總部大樓。

仁寶（2324）為全球筆記型電腦及智慧裝置設計暨製造商，綠色永續一直是其在業務及營運中不斷追求的方向。為達到本次綠色保證函的標準，仁寶電腦總部的建築項目預計取得內政部綠建築標章EEWH認證，此為一項獲政府認可及全面性的認證標準，必須符合多方面的永續發展指標如綠化量指標、基地保水指標、節能指標、二氧化碳減量、廢棄物減量、汙水及垃圾改善等，才能認證成為台灣的綠色建築。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示：「我們為仁寶電腦所安排的綠色保證函，為滙豐台灣首筆針對綠色建築所開立的履約保證函，展現了我們在保證函方面的專業知識和領導地位。在淨零碳排趨勢下，滙豐台灣對於推廣永續金融有堅定的決心，本次依照仁寶電腦的需求開立保證函，正是有效結合創新貿易融資產品及綠色承建工程，能夠為我們的環境創造正面的影響。」

仁寶電腦總經理暨執行長翁宗斌表示：「創造永續發展力量，善盡企業社會責任，是仁寶電腦的使命與長期承諾。我們在北投士林科技園區的嶄新綠色建築項目，將是台灣智慧綠色建築的新典範，為宜居概念與愛護地球方面創造了新的可能。我們很高興獲得滙豐銀行批出綠色保證函。滙豐的首筆綠色建築保證函亦對我們意義重大，印證了仁寶與滙豐密切合作與夥伴關係之下，共同推進綠色項目的承諾和成果。」