滙豐開立綠色建築綠色保證函 挺金仁寶集團新總部建設

滙豐(台灣)商業銀行(下稱滙豐台灣)宣布開立首筆針對綠色建築的綠色保證函，額度為新台幣4億6千萬元，為期五年。該綠色保證函由滙豐台灣協助金仁寶總部資產開發股份有限公司開立，用以支持金仁寶集團位在北投士林科技園區的新總部大樓。此筆綠色建築保證函顯示雙方對永續城市發展均作出了堅定的承諾，創造台灣經濟與環境的雙贏。

仁寶電腦（2324）為全球筆記型電腦及智慧裝置設計暨製造商，綠色永續一直是其在業務及營運中不斷追求的方向。為達到本次綠色保證函的標準，仁寶電腦總部的建築項目預計取得內政部綠建築標章EEWH認證，此為一項獲政府認可及全面性的認證標準，必須符合多方面的永續發展指標如綠化量指標、基地保水指標、節能指標、二氧化碳減量、廢棄物減量、汙水及垃圾改善等，才能認證成為台灣的綠色建築。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示：「我們為仁寶電腦所安排的綠色保證函，為滙豐台灣首筆針對綠色建築所開立的履約保證函，展現了我們在保證函方面的專業知識和領導地位。在淨零碳排趨勢下，滙豐台灣對於推廣永續金融有堅定的決心，本次依照仁寶電腦的需求開立保證函，正是有效結合創新貿易融資產品及綠色承建工程，能夠為我們的環境創造正面的影響。」

仁寶電腦總經理暨執行長翁宗斌表示：「創造永續發展力量，善盡企業社會責任，是仁寶電腦的使命與長期承諾。我們在北投士林科技園區的嶄新綠色建築項目，將是台灣智慧綠色建築的新典範，為宜居概念與愛護地球方面創造了新的可能。我們很高興獲得滙豐銀行批出綠色保證函。滙豐的首筆綠色建築保證函亦對我們意義重大，印證了仁寶與滙豐密切合作與夥伴關係之下，共同推進綠色項目的承諾和成果。」

滙豐集團是全球提供保證函的先驅者及最積極的銀行之一，其豐富的擔保業務經驗，和遍布全球的集團據點及代理銀行網絡，能夠滿足企業的境內外需求。在台灣，滙豐單在2021年已開立出千張以上的保證函，包括履約保函、保固保函等，而環境保護是促進永續性發展的關鍵趨勢，2021年滙豐台灣的綠色保證函額度已提供超過新台幣數十億元以上，期盼經由與企業夥伴的合作，促使更多產業將永續願景與金融需求結合，共創台灣永續發展的未來。