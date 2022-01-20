緯創旗下緯育 推數位轉型講座與規模化培訓課程

緯創（3231）旗下教育科技服務平台緯育TibaMe，提供混成教學培訓與學習平台，以顧問式導入及教練式輔導的雲端培訓服務，提供企業人才策略發展解決方案。成立六年平台累積25萬名會員、TibaMe for Business服務企業外訓跨製造、金融、服務、國營、政府1,100家，協助企業培育數位化人才，組織轉型專案超過200家。

此外，緯育TibaMe於近日集結業界專家力量，共同規劃全員普訓的數位轉型系列線上課程與講座，是全台首創的數位轉型規模化培訓課程，各產業皆適合學習，課程從建立全員轉型觀念展開，擁有轉型mindset，培養共通語言，幫助企業更有效的落實，快速佈局人才！

台灣企業進行轉型過程中遭遇的最大難題為「缺乏專業人才」，緯育TibaMe執行長許延岳表示，「迎向數位轉型的過程任何人都要保持開放思維，擁抱數位工具與新能力，以及培養解決問題的能力。而另一項轉型關鍵為企業的AI力，但並非指全體員工都要會寫Coding， 而是從上到下建立數位素養與專業力，管理者要具備AI思維、跨團隊培養共通語言，不再是IT的工作，而是全員一起進行。這也是緯育一直以來協助企業推動的重點，近年已協助多家中大型製造業執行AI與數位人才培育，提供教育訓練和工具，讓全員成為企業數位轉型的後盾。」

企業轉型從組織、文化、人才、流程、技術架構等都要改變，才能應對數位經濟的挑戰和機會。組織追求敏捷最直接的方式是從培訓下手，吸引員工學習創造實質改變。

緯育TibaMe優勢是提供企業人才策略發展解決方案，以科技為企業賦能、數據輔助學習成效，同時針對不同產業設計人才發展藍圖，提供不同職務與職能的適性化培訓，結合混成教學模式，為企業打造最適合的學習方式，協助企業培訓數位化人才、加速組織轉型發展。