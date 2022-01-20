宏達電攜合作夥伴 支持巴黎聖母院數位重現計畫

宏達電（2498）今（20）日宣布VIVE X加速器計畫的內容合作夥伴Emissive Studio團隊，耗費數月完成巴黎最具代表性的歷史古蹟－巴黎聖母主教座堂（Cathédrale Notre Dame de Paris）VR數位重現內容，讓全球民眾可以重溫巴黎聖母院風采；董事長王雪紅強調這是虛擬實境如何協助保存歷史的一個傑出例子。

宏達電董事長暨執行長王雪紅表示，「讓人們能透過虛擬實境方式重溫巴黎聖母院令人驚嘆的美麗風采與歷史，是虛擬實境如何協助保存歷史的一個傑出例子。且透過HTC VIVE Focus 3一體機可真實且清晰呈現巴黎聖母院原貌，讓人們彷彿真實身處在聖母院內並沉浸於世界遺產曠世巨作氛圍中，欣賞絕美建築和珍貴文物」。

她進一步表示，「對於HTC內容合作夥伴Emissive能完成此項艱難且令人讚嘆的重現任務感到無比地高興，這項創作引領世界展開非凡而獨特的VR文化體驗」。

Emissive執行長 Fabien Barati指出：「很高興向公眾展示沉浸式體驗的巨大潛力。我們的團隊很自豪能夠憑藉專業知識，為這座擁有如此精湛藝術創作及歷史文化資產進行重建、保護和推廣做出貢獻」。

巴黎聖母院始建於1163年，歷時一個多世紀才完工，其外觀得到全球認可和讚譽。隨著時間的推移，它見證歷史上許多關鍵時刻，例如拿破崙•波拿巴在此加冕，數百年的歷史和精緻的設計給全世界留下了深刻的印象，並於1911年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

2019年4月巴黎聖母院慘遭祝融，大火吞噬了標示性尖塔屋頂及多項世界珍奇，造成巨大文化損失。這樣一個重要文化遺產的損失引起了巨大的震撼，法國立即展開資助重建該教堂的運動，人們開始思考並關注如何保存巴黎聖母院的記憶和體驗，而不僅僅是照片和影片。