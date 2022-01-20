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傳台積電高雄廠整汙不順轉覓地中油宿舍群 環保局否認

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
台積電預定地進行土地污染整治工程，居民對於開挖整汙的過程有不少疑慮。圖／居民提供
台積電預定地進行土地污染整治工程，居民對於開挖整汙的過程有不少疑慮。圖／居民提供

台積電高雄廠預定地正進行整汙工程，高市府預計下月解除列管。國民黨KK政線指出，近日盛傳台積電對預定地有疑慮，有意轉向中油廠區宏毅宿舍群用地，整治方式也無法讓居民認同，市府應公開說明釐清疑慮。環保局回應，台積電預定地整治進度正常無汙染，搬到宿舍區是謠言。

台積電預定進駐中油高雄煉油廠楠梓舊廠區，因土地長期存在汙染，市府受中油委託整治第3區29.83公頃土地，預計下月解列，4、5月間交地台積電，以作為1期晶圓廠用地。

中油高煉廠前身是日本海軍第六燃料廠，宏毅、宏榮、宏南等地是員工附屬宿舍群，中油接手後沿用，宏南是職務宿舍，中油多半已經收回，宏毅、宏榮共1157戶、約4千多人只有地上權，居民爭取中油讓售土地多年。後勁勞宅自救會指出，宏毅49公頃、宏南50公頃，兩地加總約百公頃。

高市議會KK政線上午會同宏榮、宏毅里長及後勁勞宅自救會開記者會。議員陳麗娜、李眉蓁指出，土汙整治預計下月解列，近日不少聲音指向台積電不滿現有預定地，用地有意轉向宿舍群，當年這些居民是面對汙染的第一線民眾，爭取就地讓售多年，希望市府如期交地台積電，但也要快提出辦法解決居民問題，希望兩者一次解決才是完整方式，不能光解決用地問題，卻不解決居住權爭議。

此外，自救會質疑，五輕汙染土地的整治過程缺乏全民參與及監督，應取樣封存以利日後查驗土地整治是否完成，但目前多大汙染都沒有人知道，議員無法監督，更遑論專家學者或公民參與。

環保局表示，已邀集高煉廠鄰近8里長至工區現場參訪，土汙整治工區周界設有九組微型感測器及一台移動式空氣品質監測車，民眾最關心的苯濃度最高值僅 1.04 ppb，遠低於管制標準 40 ppb。

環保局強調，高煉廠整治依改善計畫書內容及進度執行，目前第三區工區現場已開挖完成，整治期間每日派員進行現場監督查核工作，除要求整治廠商確依改善計畫書內容規定辦理，做好相關二次汙染防治措施。

高市議會國民黨KK政線議員李眉蓁（右三）、陳麗娜（左二）會同楠梓區宏榮里長陳宏榮（右一）、宏毅里馮靖絨長（右二）等人開記者會，憂心台積電用地會變更至宿舍群。記者徐白櫻／攝影
高市議會國民黨KK政線議員李眉蓁（右三）、陳麗娜（左二）會同楠梓區宏榮里長陳宏榮（右一）、宏毅里馮靖絨長（右二）等人開記者會，憂心台積電用地會變更至宿舍群。記者徐白櫻／攝影
高市議會國民黨KK政線議員市府整治資訊要透明，要公開接受各界檢驗，勿讓外界認為是「黑箱整治」。記者徐白櫻／攝影
高市議會國民黨KK政線議員市府整治資訊要透明，要公開接受各界檢驗，勿讓外界認為是「黑箱整治」。記者徐白櫻／攝影

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