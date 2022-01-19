英特爾搶先成為艾司摩爾High-NA EUV設備首位買家

英特爾與半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)強化合作關係，於今(19)日共同宣布，英特爾已向ASML下訂業界首台TWINSCAN EXE:5200 系統訂單；這是一款具備High-NA的極紫外光（EUV）大量生產系統，每小時具備200片以上晶圓產能。

ASML總裁暨技術長Martin van den Brink表示，英特爾的遠見與對ASML High-NA EUV的早期承諾，是其不斷追求摩爾定律的絕佳佐證。相較於目前的EUV系統，ASML持續創新拓展EUV路線圖，進一步降低複雜性、成本、週期時間和所需能量。

英特爾先前已於去年7月宣布其部署首款High-NA技術的計畫，其先前也是ASML TWINSCAN EXE:5000系統的首位買家，該公司規畫將於2025年開始以高數值孔徑EUV進行生產製造。

英特爾執行副總裁暨技術開發事業部總經理Ann Kelleher指出，該公司的重點就是保持半導體微影技術的領先地位。透過與ASML的密切合作，將汲取High-NA EUV的高階析度圖案化優勢，做為延續摩爾定律的其中一個方式，並將追尋電晶體微縮的優良傳統延續下去。

TWINSCAN EXE:5000與EXE:5200系統，與之前EUV機器所具備的0.33數值孔徑鏡片相比，提供精確度提升的0.55數值孔徑，為更小的電晶體特徵提供更高的解析度圖案化。先前在2021年的投資者關係日，ASML已分享其EUV路線圖規劃，並表示High-NA技術有望自2025年開始支援生產製造。