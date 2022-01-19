富采旗下晶電短波紅外線 發光功率達世界第一

LED大廠富采（3714）旗下子公司晶元光電為全球LED晶粒領導供應商，紅外線技術與產品更是全球領先。近年晶元光電（2448）以累積數十年的技術平台與研發能量為基石，積極投入短波紅外線LED（SWIR，波長>1100nm）的技術開發，產品不只通過相關認證，品質也獲得多家客戶肯定並陸續導入穿戴式健康偵測相關產品中；其中，1300nm的產品發光功率更達到25mW，相較於市場其他產品高出28%，為世界第一的SWIR LED 。

隨著大眾健康意識抬頭，生理數據偵測需求（bio-sensor）大幅增加，產品應用也更加多元，除市面上常見的心律、血氧外，有更多非侵入式偵測的應用正被開發中，例如：皮膚表面水分偵測、血糖及血脂等。這些特殊生理數據的偵測都需要結合波長大於1100 nm的短波紅外線LED晶粒，也因為被應用於健康或醫用產品，LED晶粒的效能與可靠度成為終端產品成敗關鍵之一。

晶元光電研發團隊（EPISTAR Lab）以InP (磷化銦) 為基板材料，研發出能夠維持在低電壓，輸出高效能、具備高可靠度且發光功率世界第一的短波紅外線LED晶粒，完全滿足應用端產品設計之需求。相信在短波紅外線技術的突破下，未來在醫療健康領域可看到更多不同的非侵入式健康偵測應用產品問世，造福並滿足更多族群。

晶元光電自1996年成立至今，已創下許多世界第一，透過與多家國際大廠的合作，開創多種LED嶄新的應用，可謂為隱形的台灣之光。2021年1月晶元光電與隆達電子合作成立富采控股，未來除了持續洞悉終端市場需求，與客戶協同開發產品外，也將透過集團資源整合，持續保持技術領先．致力於提供最好的產品與服務，以集團之力與客戶共同「實現LED應用無限可能」。