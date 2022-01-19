華碩員工敲碗40個月年終 施崇棠「聽到了」發15億紅包

NB品牌大廠華碩（2357）今（19）日首次舉辦線上尾牙，因應疫情採用線上形式舉辦。值得注意的是，由於以線上活動方式舉辦，在華碩董事長施崇棠上台致詞時，超過七千名華碩員工接連著在即時聊天室內瘋狂接龍、狂寫「40」，意味著希望華碩能像長榮海運一樣，發出年終40個月。

今日華碩尾牙，華碩共同執行長許先越一開場為「華碩一級玩家」掀開序幕，今日尾牙以「華碩築夢全球、眾智共創新局」為主題來犒賞員工，施崇棠表示，華碩在去年充滿變化的一年中，疫情詭譎多帶來產業衝擊，也帶動思考和機會，因為華碩同仁的齊心眾志，繳出亮眼成績單。這也顯現華碩文化在不同磨練淬鍊中，持續推動華碩成為再造進化的組織，要加固華碩文化基石，落實在策略、執行力和整體營運個面向，企業精髓再上一層樓。

施崇棠強調，新的一年仍是充滿變數和動態產業環境，要堅守對科技的狂熱，追求進化式革命式創新，大環境挑如變種病毒一樣充滿未知，只要做好萬全準備，用華碩引以為傲的技術創新迎戰，讓華碩持續成為數位新世代的領導廠商，每個改變得契機將帶來全新的體驗！

隨後華碩「五月天」施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲以及兩位共同執行長許先越、胡書賓登場，員工紛紛留言喊「帥」之外，更是希望同樣身為疫情受惠概念股的華碩，也能加碼發送大紅包。

施崇棠一致詞就已預告「祝員工們人人有獎」，華碩對於大獎保密到家，爾後施崇棠更宣布今年大手筆發送15億元紅利，等於每位員工除了領到原本的績效獎金與年終外，還可多領2至3個月額外的年終獎金。果然老闆們有聽到員工的心聲，讓華碩七千名員工刷一波「謝謝老闆」！