超前部署 聯發科發表6G願景白皮書

國內手機晶片龍頭聯發科超前部署下一個通訊世代，昨（18）日公布「6G願景白皮書」。聯發科表示，6G資料傳輸速率將增至5G的10到100倍，預期6G初步標準化工作可能於2024、2025年左右開始，並於2027、2028年發表第1版標準。

聯發科表示，這份「6G願景白皮書」是預估系統業者會朝關鍵技術趨勢、工程可行性、標準化時程三大方向發展。聯發科並提出三個實用系統設計原則：包括簡繁得宜、臻善致美、跨界融合等，以滿足下世代的創新應用需求、同時保證最佳使用者經驗、能源使用效率。

聯發科通訊系統設計研發本部副總經理范明熙說，6G目前還處在業界前期關鍵技術研發與突破的階段，聯發科正加大研發投入，與全球頂尖的學術及產業研究合作夥伴，共同探索多面向通訊創新技術的可能性，以期為人類社會下個階段的高度發展提供更廣闊的空間。

范明熙表示，除「6G願景白皮書」探討的超寬頻譜收發、地面和星際網路融合、人工智慧和機器學習在通信的協同融合、網路節點終端化等多項新技術領域，相信未來幾年還會有更多創新技術不斷浮上檯面。

聯發科預期，6G技術發展時程將依照國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）研擬中的時程進行，初步標準化工作可能於2024、2025年左右開始，並於2027、2028年左右發表第一版標準。

聯發科表示，將延續在5G領域的積極投入，持續在6G技術標準化和商用推動上發揮整合優勢，攜手產官學研各界，以領先群之姿推動6G產業的發展。

聯發科除了提出三個關鍵的實用設計原則外，也點出6G可能發展方向，表示市場對通訊系統性能需求將進一步推升，以支持新的殺手級應用，如極致的全息影像通訊、觸覺通訊、數位分身、進階的遠距臨場技術等。

聯發科也提出幾項重要觀察指出，6G資料傳輸速率將增至5G的10到100倍，配合超低延遲，以滿足進階應用需求。利用7-24GHz和Sub-THz頻段，讓可用總頻寬增加到50GHz以上。這兩個新頻段的加入將成為有力的基礎，為新的極致應用鋪路，但將帶來高頻段傳播衰減的嚴峻挑戰，有待克服。

此外，聯發科也認為網路密集化勢在必行，以增加低頻段的容量，並克服在新頻段內的傳播衰減問題。因物理性質的根本不同，室內基地台部署成本以及其他可行性上的問題和挑戰，需要不同於5G的方法來解決。