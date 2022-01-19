ASML新一代Hing-NA EUV正式出貨 今年營收看增20%

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 今日公布去年第4季及全年財報，都創歷年新高且優於預期。ASML並宣布去年底及今年都接獲最新一代高數值孔徑（Hing-NA）極紫外光（EUV），意味ASML在導入 0.55 數值孔徑High-NA EUV 微影技術的道路上又邁出了一步。

半導體業者表示，High-NA EUV 是ASML最新一代微影設備，雖然ASML未透露下單客戶，但因這項設備被業界視為做為未來投入環繞閘極（GAA）技術節點關鍵微影設備，預料下單廠商應是台積電或三星，從台積電稍早公布資本支出高達400億到440億美元，且首度揭露用於2奈米先進製程投資，這也意味台積電在2奈米有重大突破，並下單採購High-NA EUV，投入2奈米研發及試產。

台積電供應鏈透露，台積電內部規劃2奈米試產部隊於今年第4季正式成軍，這也意味台積電在先進製程，不會讓三星有任何超車的機會。

不過據了解，三星也緊急搶購一台High-NA EUV，並要ASML直接拉到三星工廠內進行測試，創下ASML首創直接先出貨再客戶廠內測試的首例，顯見二大廠在先進製程競賽超乎想像的激烈。

ASML 2021年第4季營收為50億歐元，營收淨額為18億歐元，毛利率54.2%，新增訂單金額71億歐元；2021年全年營收達186億歐元，營收淨額59億歐元，毛利率52.7%。

ASML也公布2022年第一季財測，預估營收淨額約33億到35億歐元，毛利率約49%。ASML計劃宣布2021年每股普通股5.5歐元的總股息 (年增率達100%)。

針對柏林工廠部分建築物火災的影響評估，ASML表示，根據目前資料評估，柏林工廠的火災不會對2022年的系統出貨產生重大影響，因此，ASML預估該公司2022年的營收淨額仍可比2021年增長約20%。

ASML總裁暨執行長溫彼得 (Peter Wennink) 表示，ASML第4季的營收達到50億歐元，符合財測；由於強勁的升級與服務收入挹注，2021年的毛利率達到54.2%，優於財測。

溫彼得進一步指出，去年第4季的新增訂單金額達到71億歐元，其中26億歐元來自0.33 NA和0.55 NA EUV系統訂單。

他說，對ASML來說，2021年是強勁成長的一年。2021年ASML總營收達186億歐元，其中的63億歐元來自於42台EUV系統。

展望2022年，溫彼得指出，客戶對ASML的系統出貨需求高於我們的生產能力。終端市場的強勁需求為ASML客戶帶來量產更多晶圓的壓力。為了支持客戶，ASML提供客戶在既有機台上的高生產力升級方案，另一方面也正在努力優化工廠的生產週期、增加機台出貨量。其中一種縮短生產週期的方法是略過在工廠進行測試項目，加速出貨流程，直接在客戶端進行最終測試和正式驗收。儘管這些出貨量的營收認列將被推遲到客戶正式接受之前，但確實為我們的客戶爭取更早獲得晶圓產能的機會。

ASML預期2022年第一季的營收約落在33億歐元到35億歐元間，毛利率約49%，研發成本約7.6億歐元，管銷費用約2.1億歐元。溫彼得表示：「調降第一季財測的主因是: 大量的快速出貨導致約20億歐元的收入將推遲至後續季度認列。同時，目前預期有6台EUV的系統認列將遞延遲至2023年。儘管如此，綜觀2022年，公司預計全年營收成長仍將達到20%。