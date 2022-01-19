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英特爾首度採購下世代EUV設備、計畫2025生產

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
英特爾今日和ASML共同宣布首度採購下世代EUV設備High-NA，並計畫2025年導入量產。圖／路透社
英特爾今日和ASML共同宣布首度採購下世代EUV設備High-NA，並計畫2025年導入量產。圖／路透社

台積電（2330）率先採購下世代的EUV (極紫外光) 微影系統設備之後，英特爾今日和ASML共同宣布首度採購下世代EUV設備High-NA，並計畫2025年導入量產。

依據雙方今日共同新聞稿提到，英特爾和ASML加強合作，推動High-NA在2025年投入製造，此次是英特爾首次訂購ASML的TWINSCAN EXE：5200系統，象徵著邁出關鍵一步。

ASML並未揭露哪家半導體廠率先採用下世代EUV，不過自2018年已經接獲4台新一代High-NA EUV (TWINSCAN EXE:5000) 訂單，當時就被業界點名是台積電率先預定。

如今英特爾跟進採用，讓ASML再度接到一筆新的High-NA EUV訂單。

英特爾 台積電

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