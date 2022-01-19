ASML今年營收成長目標達20% 柏林廠火災不影響出貨

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 今日發佈2021年第四季及全年財報，2021年第四季銷售淨額 (net sales) 為50億歐元，淨收入 (net income) 18億歐元，毛利率 (gross margin) 54.2%，新增訂單金額71億歐元。合併2021年全年營收達186億歐元，淨收入59億歐元，毛利率52.7%。ASML同時公布2022年第一季財測，預估淨收入約33億到35億歐元，毛利率約49%。ASML計劃宣布2021年每股普通股5.5歐元的總股息 (較前一年增長100%)。

針對柏林工廠部分建築物火災的影響評估，ASML表示，根據目前資料評估，柏林工廠的火災不會對2022年的系統出貨產生重大影響，因此，ASML預估該公司2022年的淨銷售額可望比2021年增長約20%。

ASML總裁暨執行長溫彼得 (Peter Wennink) 表示 :「我們第四季的營收達到50億歐元，符合財測；由於強勁的升級與服務收入挹注，2021年的毛利率達到54.2%，優於財測。我們第四季的新增訂單金額達到71億歐元，其中26億歐元來自0.33NA和0.55NA EUV系統訂單。」對於ASML來說，2021年是強勁成長的一年。2021年ASML總營收達186億歐元，其中的63億歐元來自於42台EUV系統。

展望2022年，溫彼得指出 :「客戶對我們的系統出貨需求高於我們的生產能力。終端市場的強勁需求為我們的客戶帶來量產更多晶圓的壓力。為了支持我們的客戶，我們一方面提供客戶在既有機台上的高生產力升級方案，另一方面我們正在努力優化工廠的生產週期、增加機台出貨量。其中一種縮短生產週期的方法是略過在工廠進行測試項目，加速出貨流程，直接在客戶端進行最終測試和正式驗收。儘管這些出貨量的營收認列將被推遲到客戶正式接受之前，但確實為我們的客戶爭取更早獲得晶圓產能的機會。」

ASML預期2022年第一季的營收約落在33億歐元到35億歐元間，毛利率約49%，研發成本約7.6億歐元，管銷費用約2.1億歐元。溫彼得表示，調降第一季財測的主因是，大量的快速出貨導致約20億歐元的收入將推遲至後續季度認列。同時，目前預期有6台EUV的系統認列將遞延遲至2023年。儘管如此，綜觀2022年，我們預計全年營收成長仍將達到20%。