快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

華碩尾牙元宇宙開場 施崇棠：今年同樣充滿變數及動盪

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）今（19）日舉辦線上尾牙，以目前最夯的「元宇宙」概念開場，華碩董事長施崇棠表示，在過去一年裡，全球環境依然充滿挑戰，但華碩繳出亮眼成績，展望今年，同樣是充滿變數及動盪的環境，但華碩將用技術創新正面迎戰。

華碩今日下午舉辦線上尾牙，將實體流程原汁原味搬到線上，超過6千多名華碩同仁同時上線。而華碩今年以VR（虛擬實境）頭戴裝置開場，透過元宇宙概念，迎接包含施崇棠等多位高階主管出場。

施崇棠致詞時表示，過去一年全球環境依然充滿挑戰，新冠疫情詭譎多變為產業帶來衝擊，但同時也帶來新機會，在全體同仁幫助下，華碩去年順利繳出亮麗成績。

施崇棠表示，新的一年同樣是充滿變數且動盪的環境，大環境如變種病毒一樣充滿未知，但華碩將用技術創新正面迎戰。

華碩 施崇棠 元宇宙

延伸閱讀

微軟併動視暴雪加速元宇宙布局 這幾檔ETF逢低卡位

參加前公司尾牙...主管突開口「分擔費用」她傻眼：不是免費？

日亞控日本華碩侵權獲勝 日本華碩須負損害賠償責任

華碩線上尾牙 19日登場

相關新聞

英特爾大挖角台灣半導體 介紹獎金最高24萬 為何從業務、研發到供應鏈管理人才全都要？

鎖定台灣7家領導企業挖角，只要是經由公司內部人引薦，可以拿到最高24萬新台幣的獎金，是英特爾在台灣最新徵才計畫中，最引人注目的部分。

劉揚偉：鴻海將切入元宇宙與電動車兩大平台

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，元宇宙是網路產業自然會發生的事情，鴻海將切入元宇宙與電動車兩大平台，同時，不只是元宇宙...

半導體還有一波？台積電法說會透露的六個商機

台積電（2330）13日法說會後，釋出超預期的四大利多，包含今年首季營收季增高標逾9%、今年資本支出高標上看440億美元...

房市熱 天玉集團去年營收逾180億創高雄紀錄

高雄市2021年建商申報開工金額1334.72億元，全年房市夯熱，多家建設公司近日陸續發布年度營收，個個成長，天玉集團昨...

大摩：手機鏈面臨砍單

摩根士丹利（大摩）最新通路訪查顯示，中國大陸智慧機製造商準備於元月底前降價清庫存，但由於通貨膨脹因素，使銷售面臨挑戰；預...

台積綠色製造 超級電池助陣

台積電力推綠色製造與廠區智慧節能再出招，將在2030年把旗下廠區所有不斷電系統的鉛酸電池，全數改用磷酸鋰鐵電池，力求每年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。