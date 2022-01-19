華碩尾牙元宇宙開場 施崇棠：今年同樣充滿變數及動盪
PC品牌大廠華碩（2357）今（19）日舉辦線上尾牙，以目前最夯的「元宇宙」概念開場，華碩董事長施崇棠表示，在過去一年裡，全球環境依然充滿挑戰，但華碩繳出亮眼成績，展望今年，同樣是充滿變數及動盪的環境，但華碩將用技術創新正面迎戰。
華碩今日下午舉辦線上尾牙，將實體流程原汁原味搬到線上，超過6千多名華碩同仁同時上線。而華碩今年以VR（虛擬實境）頭戴裝置開場，透過元宇宙概念，迎接包含施崇棠等多位高階主管出場。
施崇棠致詞時表示，過去一年全球環境依然充滿挑戰，新冠疫情詭譎多變為產業帶來衝擊，但同時也帶來新機會，在全體同仁幫助下，華碩去年順利繳出亮麗成績。
施崇棠表示，新的一年同樣是充滿變數且動盪的環境，大環境如變種病毒一樣充滿未知，但華碩將用技術創新正面迎戰。
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