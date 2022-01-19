快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

IC Insights：今年半導體產值年增11%連三年雙位數成長

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

研調機構IC Insights今日發布全球半導體調查調報告，預估今年全球半導體產值可望成長11%，將是25年來，首度連續三年產值成長雙位數百分比。

稍早台積電預估今年全球半導體景氣，不含記憶體，產值年增約9%，晶圓代工產值年增達20%，台積電則可達26~29%，反映今年半導體景氣受惠數位轉型 、5G帶動行動裝置、高效能運算、智慧車及物聯網等晶片需求強勁成長。

IC Insights報告指出，2020年半導體產值成長13%，去年年增高達26%，增幅與1979年相當，為1978年來第8高。

IC Insights強調，新冠肺炎疫情導致世界生活方式轉變，越來越多個人、企業、教育及政府進行數位轉型，推動半導體產值強勁成長。

IC Insights預期，全球半導體產值於2021年攀高至5,098億美元後，今年將持續成長11%，達到5,651億美元，續創歷史新高紀錄，將是25年來首度連續年產值成長雙位數百分比。

半導體 台積電

延伸閱讀

台積電跌掉自法說以來的漲幅 盤中回落至656元

美股重挫拉低台股早盤跌逾百點來到18,275點 台積電開盤跌10元

台積電ADR重挫4.9% 追隨費半大跌

半導體基金 市場寵兒

相關新聞

英特爾大挖角台灣半導體 介紹獎金最高24萬 為何從業務、研發到供應鏈管理人才全都要？

鎖定台灣7家領導企業挖角，只要是經由公司內部人引薦，可以拿到最高24萬新台幣的獎金，是英特爾在台灣最新徵才計畫中，最引人注目的部分。

劉揚偉：鴻海將切入元宇宙與電動車兩大平台

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，元宇宙是網路產業自然會發生的事情，鴻海將切入元宇宙與電動車兩大平台，同時，不只是元宇宙...

半導體還有一波？台積電法說會透露的六個商機

台積電（2330）13日法說會後，釋出超預期的四大利多，包含今年首季營收季增高標逾9%、今年資本支出高標上看440億美元...

房市熱 天玉集團去年營收逾180億創高雄紀錄

高雄市2021年建商申報開工金額1334.72億元，全年房市夯熱，多家建設公司近日陸續發布年度營收，個個成長，天玉集團昨...

大摩：手機鏈面臨砍單

摩根士丹利（大摩）最新通路訪查顯示，中國大陸智慧機製造商準備於元月底前降價清庫存，但由於通貨膨脹因素，使銷售面臨挑戰；預...

台積綠色製造 超級電池助陣

台積電力推綠色製造與廠區智慧節能再出招，將在2030年把旗下廠區所有不斷電系統的鉛酸電池，全數改用磷酸鋰鐵電池，力求每年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。