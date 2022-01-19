IC Insights：今年半導體產值年增11%連三年雙位數成長
研調機構IC Insights今日發布全球半導體調查調報告，預估今年全球半導體產值可望成長11%，將是25年來，首度連續三年產值成長雙位數百分比。
稍早台積電預估今年全球半導體景氣，不含記憶體，產值年增約9%，晶圓代工產值年增達20%，台積電則可達26~29%，反映今年半導體景氣受惠數位轉型 、5G帶動行動裝置、高效能運算、智慧車及物聯網等晶片需求強勁成長。
IC Insights報告指出，2020年半導體產值成長13%，去年年增高達26%，增幅與1979年相當，為1978年來第8高。
IC Insights強調，新冠肺炎疫情導致世界生活方式轉變，越來越多個人、企業、教育及政府進行數位轉型，推動半導體產值強勁成長。
IC Insights預期，全球半導體產值於2021年攀高至5,098億美元後，今年將持續成長11%，達到5,651億美元，續創歷史新高紀錄，將是25年來首度連續年產值成長雙位數百分比。
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