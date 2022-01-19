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劉揚偉：量子電腦是必然發展的趨勢 希望產官學重視

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，傳統的摩爾定律（Moore's Law）已經走到一個瓶頸，未來將從電子走向量子，這也是必然發展的趨勢，在量子電腦領域，發展最快的就是中國大陸，台灣不可以缺席，希望產官學能重視量子計算的發展。

劉揚偉在接受媒體訪問時，被問到如何看待鴻海研究院正在積極推動的量子電腦技術，做出以上表示。

劉揚偉說，量子電腦其實也是一個必然發展的趨勢，Moore's Law在傳統的電腦上已經走到了一個瓶頸，或是走到了一個要從電子降到量子的程度。在EV(電動車)上，我們也看到有一些應用，過去可能用傳統電腦計算的話，很難做到的事情，在量子電腦，能夠很快速地完成過去傳統電腦做不到的。

舉例來講，他指出，如果未來大家人手都有一個EV與roadside unit（路側單元），譬如我要找一個最佳路徑，過去找最佳路徑的時候，其實很簡單，只看某個路徑上有沒有車子，有車它告訴你紅色 ，然後你自己去避開它。未來你可以想像，這個車子自動幫你計算，然後告訴你往哪裡走，到了一個路口 ，應該往前還是往右還是往左，來走一個最佳的路徑，到你想要去的地方。

他說，在做這個的時候，我們馬上就會碰到一個問題，過這個路口，需要兩三秒的時間，它就要找出來最佳的路徑在哪？要左轉還是右轉？所以它在那麼短的時間，現在用傳統的電腦算不出來，用量子 ，它就有可能可以提供這麼快速的計算，讓你可以去做這個選擇。

而且他說，電子計算還可以用在財務上，計算出一個最佳的組合，可以降低風險，一般的傳統電腦，很難在短時間內算出來，或是說在醫藥上面，各式各樣的組合，每次要計算，傳統電腦都計算不來，因此，台灣應該要重視這一塊。

所以他在差不多兩年前，開始成立量子研究所，呼籲台灣的業界要重視，產官學都要重視，現在全球，在量子電腦發展得最快速，投入最多資源的就是對岸，我們在這方面，絕對不可以缺席。因此，鴻海研究院在去年12月12日舉辦論壇，來呼籲業界學界，還有官方能夠重視量子計算的發展。

鴻海 劉揚偉

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