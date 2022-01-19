劉揚偉：鴻海將切入元宇宙與電動車兩大平台

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，元宇宙是網路產業自然會發生的事情，鴻海將切入元宇宙與電動車兩大平台，同時，不只是元宇宙的裝置端，在雲端鴻海也會切入，也就是把軟硬體整合，進入元宇宙的市場。

劉揚偉接受媒體訪問時，被問到如何看待元宇宙？他說，2022年是非常重要的一年，除了疫情之外，還有元宇宙（Metaverse）與電動車（EV）都影響產業的發展，元宇宙是網路產業自然會發生的事，我83、 84年在美國，當時科技都是文字方面的（text base）東西，可以看到，就是Username 加上Password這種呈現方式。

隨著科技進步，他說，text 自然會被淘汰，進而發展有一個類似數位分身（Avatar）會存在，來代表你，有一個虛擬人會存在，在數位分身裡面，有一個Ｍetadata，跟你相關的資料，有了這些資料，再加上區塊鏈的保護，不用擔心被篡改，不像過去，你還要使用Username，現在只要使用數位分身，或是Metadata，就可以自由進出app了。

劉揚偉強調，首先，元宇宙是自然發生的。第二，以後將由Username，變成數位分身，所以，他非常看好，元宇宙使用場景將自然發生。

至於鴻海偏重硬體，要如何整合軟硬體，元宇宙的策略布局方向？他說，鴻海過去著重在硬件，其實在軟件上，著力也很深，例如鴻海研究院，所以，我們在元宇宙與EV想要切入的，都是平台，EV就是車子，至於元宇宙不只有裝置端，也有雲端，雲端也要做很多改善，才可以讓數位分身彼此交談，或是在交談時，可以同步。

舉例來說，他指出，現在開視訊會議，大家一起講話，聲音會延遲，大家聽不清楚，這在元宇宙，是一定要解決的，屆時一堆人可以相互交談，仍然可以溝通，一定要解決軟體與硬體的問題。