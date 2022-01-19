Pchome 24h書店 結盟樂天Kobo銷售電子書

PChome 24h購物書店統計，疫情期間電子書與閱讀器銷量年成長暴增2倍，顯見各項「零接觸」消費行為增長的同時，催生「宅閱讀」風氣迅速崛起。PChome 24h購物書店今日宣布，正式結盟全球第二大電子書平台「樂天Kobo」，為全台唯一官方授權電商，結合雙方超過千萬會員資源，共同搶攻數位閱讀市場，試營運期間打79折，首週將上架超過300萬本中、英、日文Kobo電子書，未來將持續引進多國語系，打造電子書數量最多的平台，提供選擇性豐富、即買即看的一站式購書體驗。

PChome 24h購物書店觀察，電子書及閱讀器採購需求多集中於25-34歲年輕客群，站上閱讀器以Kobo為銷售大宗，還有mooInk、HyRead、BOOX、Kindle、小米、墨案等品牌，熱銷款為6-7吋、價格帶介於3,000-6,000元，因尺寸輕巧易攜帶、價格親民，且大容量一次可收納千本書籍、電池續航力佳等特色廣受歡迎，部分進階機款還具備防水功能，滿足消費者泡澡、泳池或海邊隨時隨地都能放鬆閱讀。

根據統計，熱銷推品如「Kobo Clara HD 6吋電子書閱讀器」6吋小螢幕、重量僅166g隨身攜帶零負擔，即日起到1月24日只要3,999元一手輕鬆掌握；「Kobo Forma 8吋電子書閱讀器套組」採四向螢幕翻轉，加上IPX8防水功能，1月24日前下殺9,599元；亦開賣話題新品「Kobo Libra 2 7吋電子書閱讀器套組」搭載最新 E Ink 防眩光螢幕、特規32G宛如「行動圖書館」，新品限時特促6,798元。