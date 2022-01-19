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華碩攜手關渡醫院 施崇棠：2024年完成次世代智慧醫院

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
華碩今（19）日由董事長施崇棠（左二）領軍，宣布與陽明交大、關渡醫院合作。 記者吳凱中/攝影
華碩今（19）日由董事長施崇棠（左二）領軍，宣布與陽明交大、關渡醫院合作。 記者吳凱中/攝影

PC品牌大廠華碩（2357）今（19）日宣布，攜手陽明交大、關渡醫院，並舉行簽約儀式，華碩董事長施崇棠表示，華碩將全力打造關渡醫院成為華碩第一個次世代醫療資訊系統數位原生醫院，目標在2024年完成全院系統更新，開啟引領台灣的關渡雲端智慧醫院模式。

施崇棠說，台灣擁有世界一流的醫療服務，與具國際競爭力的高科技實力，只是多年來因為大型醫療院所難以統合與升級醫療系統，導致創新的AIOT醫療照護服務難以落地。

施崇棠認為，華碩在一年前提出次世代醫療系統計畫，投入近百位工程師打造，內建領先業界數十家醫院採用的結構化病例AI模組，與醫療護理語音AI模組，並建置於台灣杉AI超級電腦，在平台上結合醫療資訊夥伴，共同建構生態圈，解決醫療孤島問題。

施崇棠強調，華碩將全力打造關渡醫院成為華碩第一個次世代醫療資訊系統數位原生醫院，將利用兩年的時間，陸續建立完整系統，目標在2024年完成全院系統更新，開啟引領台灣的關渡雲端智慧醫院模式。

華碩 施崇棠 雲端

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