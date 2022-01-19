邑昇拚e-bike 今年在台目標銷量倍增

邑昇實業（5291）旗下擁有PCB與自創LED自行車燈品牌「DOSUN」兩大主要營運事業，2020年下旬從自行車燈事業衍伸出e-bike電動輔助自行車系列產品，在第一、二批少量試產即大獲好評，短時間內快速預購一空，今年將擴大生產銷售布局，董事長簡榮坤召集全台DOSUN經銷車店聯盟進行教育訓練，企圖將傳統自行車產業，向上提升至高科技產業，喊出銷量兩倍的銷售目標。

邑昇以少量多樣客製化PCB事業起家，2008年跨足LED自行車燈領域，並自創品牌「DOSUN」行銷海外，有鑑於自行車出行日益盛行，然傳統自行車難以征服台灣蜿蜒多變的地形樣貌，邑昇於2020年自行研發設計出電動輔助自行車「CT150」，主打台灣在地生產製造，推出14”、16”、17”三種尺寸，最新一批除既有動感紅、極鑽藍兩色外，另增加全新靚亮白可供選擇，並調整輪胎與握把，改裝為電動輔助公路車型。

邑昇去年投入大量研發，推出貨車型e-cargo CG135、折疊型CFSO、與公路車型RX100，其中e-cargo除可用於貨物採運外，更是符合戶外旅遊露營所需，並可客製加裝兒童座椅作為親子接送，前後載重各為10公斤與25公斤，採取隱藏式電池，續航力可達135公里；折疊型可置於汽車後車箱，增加旅行自由與彈性，能夠更深入山林絕景；公路車型則主打年輕人市場，增添騎乘駕馭感，新款均將於今年正式量產。

邑昇簡榮坤董事長指出，全球產業進入電子業傳產化、傳產高科技化世代，以往自行車屬於黑手型的傳統產業，如今將結合電子、AI與雲端系統，成為可比擬智慧手機之高精密產品，邑昇以一貫「少量多樣客製化」為核心精神，擁有特殊性、高精度、高客製化不易更換供應商之特性，成功在台灣PCB市場站穩一席之地，未來亦將延續至電動輔助自行車事業，針對有利基點之小眾市場。

邑昇在乎銷售後的維修與保養服務，結合全台經銷車店聯盟，進行銷售與售後維修教育訓練，並進一步研討各在地經銷車店的實際回饋，共同經營與調整腳步。邑昇今年樂觀台灣需求發展的同時，將更著眼於市場規模更大的歐美等國，規劃透過既有LED自行車燈之經銷通路，並更進一步尋求當地策略合作夥伴，目標每年推出新款，打造在電動輔助自行車市場的獨特性。