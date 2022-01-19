華碩電競筆電 去年11月稱霸全球

根據研調機構最新資料顯示，華碩（2357）電競筆電於2021年11月份以22.8%的優異市佔制霸全球，亞太地區更以34%市佔遙遙領先競爭對手1倍。

華碩乘勝追擊，月初於CES 2022 發表地表最強二合一電競筆電ROG Flow Z13及全球首款4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16。而全球熱賣的ROG Zephyrus G14、ROG Strix SCAR和ROG Strix G電競筆電也全面升級。

地表最強二合一電競筆電ROG Flow Z13，既是筆電也可變身平板，擁有1.1kg/1.2cm的超輕薄機身，其最大亮點是彈性多元的使用情境，後方支架可展開至170°，從滑鼠操作、觸控輸入到遊戲搖桿，都能有絕佳的使用體驗。ROG Flow Z13在CES正式曝光後，獲得全球玩家一致好評，並被多家國際性媒體評選為本年度CES最佳亮點產品、最佳電競筆電。

ROG 2022旗艦產品ROG Zephyrus Duo 16，機身比前代15吋更小，卻搭載加大的16吋螢幕，再配上第二螢幕ScreenPad Plus™，為雙螢幕筆電締造全新高度，掀開筆電時，第二螢幕透過全新四向螢幕轉軸抬升並向後滑動，無縫銜接主螢幕，提供超乎想像的寬廣視野。ROG Zephyrus Duo 16亮相後，同樣深受許多國際媒體及知名影音創作者的好評。