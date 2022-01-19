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房市熱 天玉集團去年營收逾180億創高雄紀錄

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
天玉集團去年營收逾180億，董事長夫人帶頭舞動，全場歡欣鼓舞。記者王昭月／攝影
天玉集團去年營收逾180億，董事長夫人帶頭舞動，全場歡欣鼓舞。記者王昭月／攝影

高雄市2021年建商申報開工金額1334.72億元，全年房市夯熱，多家建設公司近日陸續發布年度營收，個個成長，天玉集團昨晚在旺年會宣布去年營收逾180億元，更是改寫高雄紀錄。

根據高雄市不動產開發公會及大高雄不產開發公會統計，原高雄市行政區去年申報開工總額約1091.02億，比2020年減約9.9%，原縣區申報開工的金額則約273.14億元，合計全市去年申報開工總額為1334.72億元。

受惠於房市回溫、台積電進駐高雄等效易，多家建商年度營收明顯成長，其中京城建設去年營收達66.57億，是上市櫃建商銷售王。董事會今年初就以總價6.09億元買進高雄市左營區至聖路、光興街口的641.90坪土地，繼續衝刺。

隆大建設去年也達47.4億元，創下公司新高紀錄；永信建設去年營收60.37億元，創下上櫃以來新高紀錄。主攻豪宅市場的皇苑建設，去年全年收入則達62億元，近年轉戰台南的泰嘉建設，也破50億元。

天玉集團的表現尤佳，集團昨晚在旺年會上宣布，2021年收入逾180億元，總經理黃勁嘉感謝各方相挺，團隊秉持專業應戰，才能克服缺工缺料挑戰，交出好成績。

天玉集團旗下龍騰建設長期耕耘北高雄，董事長黃學藤投資眼光精準，陸續推出的「鑫高鐵3」，「鑫空樹」等建案，每坪成交價屢屢追高，執行長黃文柔表示，除蓋好房外，集團也會更善盡企業責任，回饋社會。

天玉集團去年收入逾180億，刷新高雄紀錄。記者王昭月／攝影
天玉集團去年收入逾180億，刷新高雄紀錄。記者王昭月／攝影

營收 建商

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